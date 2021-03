Gabry Ponte sta per diventare papà! Il famoso dj e producer ha lanciato questo annuncio sui suoi canali social: ma voi sapete chi è la compagna?

Gabriele Ponte, meglio conosciuto come Gabry Ponte, è il disc jockey e produttore discografico molto conosciuto in Italia. Negli anni ’90 ha fondato gli Eiffel 65 gruppo con il quale ha partecipato anche al Festival di Sanremo, nel 2003, ed ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo! Lo abbiamo visto più di una volta ad Amici di Maria de Filippi in qualità di giudice! Il dj e producer ha però, forse per la prima volta, reso pubblica una notizia che non riguarda affatto il lavoro: Gabry Ponte è molto riservato sulla sua vita privata ma ha deciso di pubblicare sui social una gioia troppo grande per non essere condivisa! Diventerà presto papà!

Gabry Ponte, magnifico annuncio: “Sto per diventare papà”, ma chi è la compagna?

Gabry Ponte nelle ultime ore ha aggiornato i suoi canali social ed ha mostrato a tutti i suoi fan un’ecografia davvero commovente. “E niente.. sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno” è l’annuncio di Gabry Ponte: diventerà presto papà!

La faccia super contenta del neo papà e l’immagine dell’ecografia tra le mani del dj hanno fatto commuovere tutti! E’ una gioia troppo grande per non essere condivisa. Eppure, strano che questo annuncio arrivi proprio da lui che ha sempre mantenuto lontana dalle luci dei riflettori la sfera sentimentale e privata. Infatti, non sappiamo chi è la sua compagna e dunque chi sarà la mamma del piccolo che presto arriverà! Nei suoi canali social non c’è alcuna traccia di donne o di presunto fidanzamento o matrimonio. Non sappiamo dunque con chi condivide questa meravigliosa notizia: prima o poi, i più curiosi riusciranno a scoprire chi è la dolce metà di Gabry Ponte!