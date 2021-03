Isola dei famosi, forte crollo emotivo per Awed: il naufrago scoppia in lacrime improvvisamente.

Ieri sera, lunedì 29 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, che ha visto l’eliminazione di Vera Gemma. L’attrice, però, arrivata a Parasite Island ha deciso di restare in gioco. Un televoto che ha decisamente smosso gli animi di tutti i naufraghi e anche del pubblico, dato che, Vera, è molta amata. Come sappiamo, sull’isola, la donna aveva stretto un forte legame con Awed; spesso, durante il giorno, trascorrevano molto tempo insieme. Purtroppo, la sua eliminazione ha portato un certo malessere proprio in quest’ultimo. Da qualche ora, il naufrago è scoppiato in lacrime: entriamo nei dettagli dell’accaduto.

Isola dei Famosi, Awed scoppia in lacrime: cos’è successo al naufrago

La nuova edizione de L’isola dei famosi ha avuto inizio da qualche settimana, ma ha già riportato l’attenzione dei telespettatori. I naufraghi sono stati presentati, anche se, sono molte le indiscrezioni che rivelano di alcuni nuovi probabili concorrenti. Sono trascorsi pochi giorni dall’inizio di questa edizione, ma non sono mancati gli scontri e le polemiche sulla playa. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 29 marzo, abbiamo avuto modo di assistere al confronto tra Valentina Persia e Vera Gemma. Poco dopo, proprio l’attrice è uscita al televoto, che la vedeva in sfida contro Awed e Gilles Rocca. Gemma, allontanata, ha però deciso di non lasciare il gioco e restare a Paradite Island. Purtroppo, proprio questa eliminazione, ha portato un certo malessere in Awed, dato che, come abbiamo avuto modo di vedere, si era molto legato all’attrice. Il naufrago ha avuto un crollo emotivo, ed è scoppiato in pianto. Angela Melillo è corsa a consolarlo, manifestando la sua vicinanza. “Non sei da solo Awed, vieni, perchè noi ci teniamo, a nome di tutti“, ha affermato.

“Ho avuto un crollo emotivo dovuto all’uscita di Vera“, ha sostenuto, chiedendo alla naufraga leader della settimana un po’ di spazio per poter stare tranquillo (com’è Qui possibile vedere) . Si è trattato di un momento di tristezza, dopo l’allontanamento di Vera Gemma, dato che, i due erano divenuti grandi amici, e più delle volte, erano soliti trascorrere le ore insieme.