Pierpaolo Petrelli ha mostrato tramite storie instagram di aver subito un piccolo infortunio: “Distorsione alla caviglia”, cos’è successo.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Petrelli, da pochissimo, ha mostrato tramite storie instagram quanto è successo. Infatti, ha subito un piccolo infortunio, che ha colpito la gamba. Sappiamo, Petrelli, all’interno della casa più spiata d’Italia, ha conquistato i telespettatori con la sua spontaneità e la sua leggerezza. Nel reality ha trovato l’amore, dato che con Giulia Salemi si mostra più innamorato che mai. Una volta conclusasi quell’esperienza, la popolarità è divenuta maggiore, anche se, anche prima, l’ex velino godeva di un certo seguito. Come abbiamo espresso, su instagram, da pochissimo, Pierpaolo ha mostrato l’infortunio subito: cos’è successo.

Pierpaolo Petrelli: “Distorsione alla caviglia”, cos’è successo all’ex gieffino

L’abbiamo visto negli ultimi mesi al Grande Fratello Vip, e proprio all’interno della casa più spiata D’Italia, Pierpaolo Petrelli si è fatto apprezzare per la sua spontaneità, e per il suo forte temperamento. Qui, ha trovato l’amore, ed insieme alla bellissima Giulia Salemi forma una coppia meravigliosa. Dopo l’uscita dal reality, dove ha conquistato il secondo posto, il successo che prima lo abbracciava è divenuto ancora più forte. Purtroppo, da pochissimo, Petrelli ha mostrato tramite storie instagram di aver avuto un piccolo infortunio. A quanto pare, l’ex concorrente del GF vip, si è ritrovato con una distorsione alla caviglia, ma ha voluto rassicurare i suoi follower. “Eccomi, io e la distorsione alla caviglia. Barcollo, ma non mollo. Volevo rassicurarvi che sto bene. Siete speciali”, ha scritto.

Nella storia, com’è possibile vedere sopra, Pierpaolo ha mostrato il piede fasciato, dopo aver subito una distorsione, il tutto, a quanto pare, dovrebbe essere successo durante una partita. Ma il concorrente ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lui, affermando di star bene. Auguriamo a Pierpaolo una pronta ripresa!