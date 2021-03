Uomini e Donne, ecco le anticipazioni della puntata in onda oggi, martedì 30 marzo 2021: Samantha Curcio, la tronista, è in crisi?

Ieri, lunedì 29 marzo, è cominciata una nuova settimana all’insegna dell’intrattenimento e dell’amore! Uomini e Donne è ripartito con i suoi appuntamenti settimanali e come sempre ha tenuto migliaia di telespettatori incollati alla tv. La puntata di ieri è iniziata con il confronto tra Giacomo e la corteggiatrice Martina: il tronista è diviso da lei e Martina, l’altra corteggiatrice. Al centro dello studio si sono seduti prima Luca ed Angela per un confronto e Massimiliano, in seguito, che sta conoscendo Eugenia e Vanessa. A cosa assisteremo oggi? La protagonista della puntata potrebbe essere Samantha Curcio!

Uomini e Donne Anticipazioni martedì 30 marzo: Samantha in crisi?

Oggi, martedì 30 marzo, è attesa una nuova puntata di Uomini e Donne. Cosa vedremo nell’appuntamento odierno del dating show? Se ieri abbiamo seguito i percorsi dei due tronisti, oggi Maria de Filippi potrebbe concentrarsi su Samantha Curcio che, a quanto pare, non sembra esser riuscita ancora a costruire qualcosa di più serio con un corteggiatore. Sta conoscendo Alessio Ceniccola ma la tronista non sembra riporre molta fiducia in lui. Lui è un calciatore e pare che conosca molti ex personaggi di Uomini e Donne: Samantha in una delle ultime puntate andate in onda gli ha chiesto come mai conoscesse tutti questi ‘VIP’, dubbiosa sul suo interesse. Alessio è riuscito con le sue parole a spazzarle via ogni dubbio? Sembrava di sì ma Samantha sembra esser ancora confusa. Riuscirà il romano a conquistare la fiducia della Curcio?

Al centro dello studio inoltre, oggi, potrebbe sedersi Alessandro, Cavaliere del Trono Over, che sta conoscendo Federica. Potremmo scoprire nuovi dettagli sui protagonisti del Trono Over come Armando Incarnato ed Isabella, una delle nuove Dame del parterre. Questo è quello che potrebbe andare in onda oggi, martedì 30 marzo: non ci resta che attendere la messa in onda delle 14.45, ovviamente su Canale 5!