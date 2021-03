Isola dei famosi, colpo di scena: in arrivo due nuove naufraghe, che faranno il loro ingresso nel reality nella puntata di domani sera.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. Tra prove super difficili e nomination infuocate, il clima in Honduras è davvero incandescente. Nonostante il reality sia iniziato soltanto da qualche settimana, sono stati già parecchi gli screzi nati sull’isola: se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle. E a rendere ancora più dinamico il reality sono i nuovi concorrenti che, di settimana in settimana, si aggiungono ai naufraghi giù sull’isola. L’ultimo arrivato è Andrea Cerioli, approdato in Honduras due puntate fa. A chi toccherà adesso? Ebbene, nella puntata in onda domani, 1 aprile 2021, ci saranno due new entry tutte al femminile. Due nuove naufraghe pronte ad iniziare il loro percorso nel reality condotto da Ilary Blasi. A riportarlo è TV Blog, scopriamo di chi si tratta!

Isola dei famosi, colpo di scena: domani due nuove naufraghe sbarcheranno in Honduras

Pronti per una nuova puntata de L’Isola dei famosi? Come per il GF Vip 5, anche il reality ambientato in Honduras va in onda due volte a settimana, ogni lunedì e giovedì. E quella di domani sera si preannuncia una puntata scoppiettante! Come sempre ci sarà l’atteso esito del televoto, che stavolta vede scontrarsi Awed e Myrea Stabile; ci saranno nuove prove ricompensa e prove leader e, alla fine, nuove temutissime nomination. Nel corso della serata, però, anche un colpo di scena inaspettato per i naufraghi: in arrivo sull’isola due nuove concorrenti. A riportare i loro nomi è Tv Blog: si tratta di Beatrice Marchetti, modella nata a Brescia, protagonista di varie pubblicità e del film Loro di Paolo Sorrentino; l’altra è Isolde Kostner, ex campionessa di sci nella specialità della discesa libera e super gigante e cugina della pattinatrice artistica su ghiaccio Carolina. Nata il 20 marzo del 1975, Isolde ha già partecipato ad un programma tv, Notti sul ghiaccio, classificandosi terza.

Due nuove naufraghe super combattive che non vedono l’ora di mettersi in gioco n Honduras. Come le accoglieranno gli altri concorrenti? Per scoprirlo tutti sintonizzati su Canale 5, domani sera, a partire dalle ore 21 e 40 circa.