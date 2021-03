Max Giusti, ricordate in quale reality l’abbiamo visto? Esattamente nel 2020 ha partecipato proprio a quel programma.

E’ un comico, attore, imitatore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, Max Giusti è certamente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati in assoluto. Ha intrapreso la carriera televisiva quando era giovanissimo; ha esordito sul piccolo schermo nel 1991 prendendo parte a due programmi di Rai 2, Stasera mi butto e Ricomincio da due. In questi anni, l’abbiamo visto condurre diverse trasmissioni, ma non si è certamente fermato qui, infatti, la sua carriera ha avuto uno sbocco anche al cinema, dove ha debuttato nel 2000 con la commedia di Carlo Vanzina E adesso sesso. Ospite di alcuni programmi, è stato anche un concorrente brillante e tenace di una famoso e seguitissimo reality: ricordate di quale stiamo parlando?

Max Giusti, concorrente di un famoso reality: quale?

Max Giusti, in questi anni, ci ha avvolto con il suo talento, dal cinema alla televisione, dalla conduzione all’intrattenimento. Una carriera che l’ha reso celebre, e l’ha portato ad essere sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati in assoluto. Proprio negli ultimi tempi, l’abbiamo visto al programma Il cantante mascherato, in veste di concorrente, vestire la maschera del lupo, che l’ha condotto al terzo posto. Ma Max è stato concorrente anche in un altro programma televisivo, si tratta di un famosissimo reality: ricordate quale? Ebbene sì, il conduttore ha partecipato a Pechino Express, insieme a Marco Mazzocchi, formando la coppia dei Gladiatori, e arrivando in semifinale.

Max e Marco, insieme, sono riusciti ad affrontare numerose prove, dimostrando di essere all’altezza del ‘viaggio’ che li ha visti protagonisti, con altre scoppiettanti e forti coppie. Con la loro simpatia e il forte umorismo che li contraddistingue, hanno conquistato l’amore del pubblico, che li ha fin dall’inizio sostenuti.