Sapete chi è il compagno di Laura Freddi? Si chiama Leonardo D’Amico e lavora nel mondo dello sport: vi sveliamo i dettagli sulla vita privata della showgirl e sulla sua dolce metà.

Sarà ospite questa sera di mercoledì 31 marzo 2021 del Maurizio Costanzo Show la showgirl e conduttrice televisiva, Laura Freddi. La reunion del cast di Buona Domenica nel salotto del giornalista e conduttore è una piacevole sorpresa per i telespettatori della ‘televisione che fu’. Laura ha esordito in tv nel programma di Non è la Rai: è stata protagonista dello show per due stagioni. Una volta affermata come volto televisivo, ha preso parte a tantissimi programmi in qualità di conduttrice. La sua carriera è ben nota a tutti ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? In tanti conosceranno la love story della televisione italiana: quella tra la showgirl e Paolo Bonolis. E’ stata la loro una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di italiani, scoppiata negli anni ’90. I due si sono conosciuti a Non è la Rai ed hanno condotto insieme ‘Belli freschi’. Dopo la relazione con il noto conduttore, ha avuto una storia con Fabio Galante e con il conduttore Daniele Bossari.

Laura Freddi nel 2006 ha sposato Claudio Casavecchia: dopo due anni di matrimonio è arrivata la separazione. Oggi è felicemente fidanzata con Leonardo D’Amico: lo conoscete? Vi sveliamo tutti i dettagli sul suo conto!

Laura Freddi, chi è il compagno Leonardo D’Amico: sapete che lavoro fa?

Laura Freddi dopo il matrimonio terminato nel 2008 con Claudio Casavecchia, ha incontrato l’amore della sua vita. Parliamo di Leonardo D’Amico. Dall’unione tra i due è nata Ginevra, il 3 gennaio del 2018. Ma chi è la dolce metà della showgirl? Parliamo del fisioterapista della nazionale italiana di Beach Volley. Ha uno studio medico a Roma ed ha alle spalle una carriera ricca di successi. Ad unirli, probabilmente, la grande passione per lo sport!

Laura Freddi infatti è amante del beach volley, come conferma un suo post pubblicato pochi giorni fa: “Finalmente un po’ di beach volley”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura freddi Official (@laurafreddiofficial)

