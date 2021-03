Tre influencer ed una sorpresa pazzesca per i telespettatori di Canale 5: Maurizio Costanzo questa sera di mercoledì 31 marzo 2021 andrà in onda con il secondo appuntamento del suo show. Ecco chi sono gli ospiti.

E’ tornato da una settimana lo show più amato dagli italiani. Maurizio Costanzo Show lo scorso mercoledì ha ricominciato ad andare in onda con i suoi ospiti: abbiamo visto personaggi noti in Italia come Giorgia Meloni ed il cast del GF VIP. Nel secondo appuntamento gli ospiti saranno altrettanto incredibili. E’ TV Blog a rivelare le anticipazioni dello show che andrà in onda questa sera di mercoledì 31 marzo, come di consueto, alle 23.25 su Canale 5. Il giornalista conduttore ospiterà tre grandi influencer, famosissimi in Italia e per tutti gli amanti della televisione c’è una sorpresa davvero incredibile. C’è un’attesissima reunion nel salotto di Maurizio Costanzo: vi sveliamo le anticipazioni!

Maurizio Costanzo Show, ospiti 31 marzo 2021: tre influencer ed una magnifica sorpresa

Maurizio Costanzo Show torna in tv, in seconda serata, su Canale 5 questa sera di mercoledì 31 marzo 2021. Nel secondo appuntamento con il talk show il giornalista e conduttore ha scelto come ospiti tre grandi influencer, famosi e seguiti in tutta Italia. Parliamo di Giulia De Lellis che dopo Uomini e Donne ha costruito un vero e proprio impero, Tommaso Zorzi, influencer, vincitore del GF VIP 5 ed attuale opinionista de L’Isola dei Famosi. E chi è il terzo? Beatrice Valli! L’incantevole ex corteggiatrice di Uomini e Donne, compagna di Marco Fantini e mamma dei piccoli Alessandro, Bianca ed Azzurra, sarà nel programma di Maurizio Costanzo.

E’ prevista, rivela Tv Blog, anche la presenza di Massimo Gramellini, noto scrittore e vicedirettore del Corriere della Sera.

Una sorpresa pazzesca è per gli amanti della ‘televisione che fu’: ci sarà questa sera nel talk show la reunion del cast di Buona domenica, il programma che Costanzo ha condotto dal ’96 al 2006. Chi vedremo stasera? Paola Barale, Claudio Lippi, Massimo Lopez, il regista Roberto Cenci, il direttore d’orchestra Demo Morselli. E poi ancora ci saranno Rossella Brescia, Orietta Berti, Platinette e Laura Freddi! I telespettatori non vedono l’ora di rivivere questi meravigliosi ricordi!