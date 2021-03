Verissimo torna con una nuova puntata sabato 3 aprile e regalerà, senza dubbio, tantissime emozioni. E’ appena arrivato l’annuncio tanto atteso: ecco chi sarà ospite in studio!

Sabato 3 aprile 2021 è attesa una nuova puntata di Verissimo. Il consueto appuntamento con lo show condotto da Silvia Toffanin regalerà, come sempre, tanti ospiti, dichiarazioni e sorprese! Iniziano a spuntare fuori le prime anticipazioni di quella che sarà la puntata del 3 aprile 2021: è stato pubblicato dal programma il primo nome dei protagonisti di Silvia Toffanin nel prossimo appuntamento del weekend. Originaria di Bassano del Grappa, l’abbiamo vista sul Palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2021. Avete già capito di chi si tratta? Vi sveliamo tutto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Verissimo, magnifico annuncio: sabato 3 aprile ci sarà proprio lei!

Verissimo torna sabato 3 aprile 2021 con un nuovo appuntamento. Su Canale 5 Silvia Toffanin regalerà un pomeriggio ai telespettatori davvero indimenticabile! E’ stato appena reso pubblico dal programma il primo ospite che sarà in studio: parliamo di Francesca Michielin! Dal Palco dell’Ariston piomba da Silvia Toffanin per parlare della sua vita e della sua brillante carriera. Questo l’annuncio ufficiale sul canale Instagram del talk show in onda su Canale 5:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La Michielin, originaria di Bassano del Grappa, a solo 9 anni ha cominciato a cantare e suonare: dopo la vittoria ad X Factor 5 è cominciata la sua carriera da cantante. Al Festival di Sanremo 2021 si è presentata in compagnia di Fedez: i due hanno cantato ‘Chiamami per nome’, brano che gli ha permesso di arrivare secondi nella classifica finale! Una carriera sempre più in salita per Francesca che con la sua voce conquista tutti!

Sabato a Verissimo racconterà della sua vita, della sua carriera e regalerà, senza dubbio, dettagli e retroscena fino ad ora sconosciuti! Non ci resta che attendere l’arrivo di sabato 3 aprile per assistere alla sua intervista.

Chi saranno gli altri ospiti della puntata? Nelle prossime ore avremo sicuramente nuovi nomi da svelarvi!