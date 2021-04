Pierpaolo Pretelli, la sorpresa da brividi per Giulia Salemi: “Buon compleanno Amore”, la dedica social è emozionante.

Di storie d’amore, nella casa del Grande Fratello, ne sono nate tante nel corso degli anni. Ma poche coppia hanno appassionato i telespettatori come quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono conosciuti a novembre 2020, quando Giulia ha fatto il suo ingresso nella casa, dove Pierpaolo si trovava già da settembre. Un rapporto cresciuto ogni giorno di più e da un’amicizia iniziale è nato un grandissimo amore. Che continua anche a reality concluso: nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico, Giulia e Pierpaolo si mostrano più uniti e complici che mai. Per la gioia dei numerosissimi fan dei ‘Prelemi’, nome con cui è stata definita la coppia, unendo i due cognomi. Fan che li seguono, li supportano e si emozionano ogni giorno con loro. E una grandissima emozione è arrivata qualche ora fa, allo scoccare della mezzanotte: in occasione del compleanno di Giulia, Pierpaolo le ha preparato una sorpresa da brividi. Diamo un’occhiata.

Pierpaolo Pretelli, la sorpresa da brividi per Giulia Salemi: il video emoziona i fan dei Prelemi

Procede a gonfie vele la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due ex concorrenti del GF Vip 5 non hanno paura di ammetterlo: tra loro è vero amore. E, se qualcuno avesse ancora qualche dubbio, non ha visto l’ultimo post condiviso da Pierpaolo sul suo profilo Instagram. Oggi, 1 aprile, è il compleanno di Giulia e a mezzanotte esatta Pierpaolo ha condiviso un video per la sua metà: un video in cui, con la sua voce, le ha letto una lettera, in cui ha ribadito tutti i suoi sentimenti. Nella clip, tutte le immagini più belle della coppia, dall’inizio della loro conoscenza agli attimi insieme fuori dalla casa. Un video che ha fatto emozionare l’esercito dei ‘Prelemi’. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Eh si, una dedica da brividi. Alla quale Giulia ha risposto con poche e semplici parole, ma che hanno detto tutto:

Per la prima volta, in pubblico, i due si sono detti “Ti amo”, esprimendo a parole quello che era ormai chiaro a tutti. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a Giulia Salemi: che sia un compleanno ricco di amore!