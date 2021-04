Attraverso un’Instagram Stories sul suo profilo, Rudy Zerbi ha mostrato cosa è successo stamattina sotto casa sua: le immagini social.

È uno dei volti iconici di Amici, Rudy Zerbi. Da anni nel ‘parterre’ dei professori di canto, il simpaticissimo conduttore radiofonico decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, badate bene, non si limita soltanto alla sfera professionale, considerando il suo immenso curriculum, ma che si estende anche alla sfera social. Attivissimo e seguitissimo, il buon Zerbi non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. E, soprattutto, di renderli partecipi della sua quotidianità. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, Rudy non ha affatto potuto fare a meno di mostrare ai suoi followers cosa stava accadendo in quel preciso momento sotto il balcone di casa. Ci teniamo a specificarlo: non è successo affatto nulla di grave, sia chiaro! Fatto sta che le immagini social caricate hanno qualcosa davvero di incredibile. ‘La situazione comincia a farsi preoccupante’, dice il professore di Amici ai suoi followers. Cosa sarà successo? Scopriamolo nei dettagli!

Rudy Zerbi, è accaduto sotto casa sua: immagini incredibili, cos’è successo

‘Ragazzi, non mi danno tregua neanche la mattina. Aiuto’, sono proprio queste le esatte parole che Rudy Zerbi ha detto in una delle sue ultime Instagram Stories mentre riprende quello che sta esattamente accadendo sotto casa sua. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa sta succedendo? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non ci stiamo riferendo affatto a niente di grave. Piuttosto, da come mostrato dal diretto interessato, sembrerebbe che, proprio sotto il balcone della sua dimore, si siano fermate delle ragazzine mentre erano intente a cantare la canzone di Sangiovanni, ‘Lady’. Un singolo che, diciamoci la verità, è davvero orecchiabile. E che, soprattutto, una volta entrato in testa, è davvero difficile da non canticchiare. ‘Queste sono altre, sono nuove. Sono quelle di Sangiovanni: le Sangiovesi’, dice ancora Rudy Zerbi al suo pubblico social.

Un episodio davvero divertente, vero?