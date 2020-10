Rudy Zerbi, sapete quanti figli ha? Gli scatti inediti sui social

Rudy Zerbi è uno dei temutissimi giudici di Tu si que Vales, ma siete curiosi di sapere quanti figli ha? Spuntano gli scatti social.

È uno dei temutissimo giudici di Tu si que Vales, Rudy Zerbi. In compagnia di Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, capitanati a loro volta da Belen Rodriguez, Martina Castrogiovanni ed Alessio Sakara, il professore di Amici è uno dei volti fissi del Sabato sera di queste ultime settimane. Sempre pronto a dare dei giudici precisi, giusti e talvolta anche severi, il buon Zerbi sa sempre catturare l’attenzione su di sé. E, perché no, anche a far sempre divertire il suo amato pubblico. Ma cosa sappiamo esattamente di lui? Certo, sappiamo che è figlio di Davide Mengacci, suo padre biologico, e di mamma Luciana. Ma, invece, cosa sappiamo della sua vita privata. Ed, in particolare, quanti figli ha Rudy Zerbi? Sappiamo benissimo che la vita sentimentale del temutissimo giudici di Tu si que Vales e professore di Amici è davvero molto ricca, ma, in particolare, quanti figli ha? Ecco tutti i dettagli.

Quanti figli ha Rudy Zerbi? Spuntano gli scatti sui social

Non ama molto parlare di sé, Rudy Zerbi. È proprio per questo motivo che le notizie che riguardano la sua vita privata sono davvero pochissime. A partire, quindi, da tutto quello che riguarda la sua famiglia ‘d’origine’ e, quindi, quella che lo ha cresciuto e formato. Fino a quella che, invece, lui stesso ha formato nel corso degli anni. Sappiamo benissimo che, in tutta la sua vita, Rudy Zerbi ha avuto ben tre compagne, ma quanti figli ha invece? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato, ad esempio, di Tommaso del piccolo Leo, che, tra l’altro, stava rischiando di non farcela appena nato. Ma è tutto qui? Nient’affatto! Anzi, da come si può chiaramente evincere da alcuni scatti social, che Rudy Zerbi ha ben quattro figli. Ebbene si. Una famiglia davvero numerosa, c’è da ammetterlo. Ma ecco tutti i dettagli.

Come dicevamo precedentemente, quindi, Rudy Zerbi ha ben quattro figli. I primi due, infatti, sono nati dalla sua prima relazione. Il terzogenito, invece, da una seconda compagna. E il quarto, il più piccolo, dalla sua relazione con Maria Soledad Temporini.