Ospite domani 3 aprile a Verissimo, l’attore Alessio Boni diventato da poco papà: sapete quali mestieri ha fatto prima del successo?

Tra i personaggi che racconteranno sé stessi ai microfoni di Verissimo domani 3 aprile, anche l’attore Alessio Boni. Tutti lo conosciamo per i ruoli interpretati in tantissimi fiction e film di successo: “Tutti pazzi per amore 2”, “Il nome della rosa”, “La compagnia del cigno”, solo per citarne alcuni. Nel suo curriculum anche tantissimo teatro, insomma una carriera che dell’incredibile! Ciò che non tutti sanno è che la recitazione non è stata la primissima attività in ordine di tempo per Boni. L’attore originario della provincia di Bergamo ha infatti svolto in passato mestieri molto particolari che non indovinereste mai. Scopriamo quali!

Alessio Boni, non solo attore: quali lavori ha fatto prima di diventare famoso

Non tutti sono a conoscenza del fatto che Alessio iniziò a lavorare prestissimo, quando aveva appena 14 anni! In quel periodo, collaborò per un po’ col padre piastrellista. Ma non è finita qui! Sapevate che per un anno e mezzo Alessio Boni fece parte della Polizia di Stato a Milano? A questo proposito, tempo fa aveva raccontato a Verissimo che, nonostante le difficoltà attraversate, quella fu un’esperienza importante perché consente di imparare le regole, la costanza e il rispetto. Tuttavia, Alessio sentiva che la sua vocazione era un’altra anche se non aveva ancora chiaro di cosa si trattasse. A vent’anni decise così di trasferirsi in America dove fece i lavori più disparati: si guadagnò da vivere facendo il baby-sitter, il pizzaiolo, il cameriere! Insomma, non si può certo dire che sia rimasto con le mani in mano. Fu nel 1990, tornato in Italia, che per lui cominciò la strada verso il successo: prima ancora di conseguire il diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, debuttò infatti nel film “Il lago” di Ezio Pascucci. Da lì si sono susseguiti tante fiction e film prestigiosi ed ora Boni è uno degli attori italiani più famosi.

Non perdetevi la puntata di Verissimo domani pomeriggio!