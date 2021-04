Nel daytime di Amici di Maria de Filippi abbiamo assistito ad un Anna Pettinelli davvero infuriata. L’insegnante di canto ha alzato la voce: ecco cosa è successo.

Oggi, venerdì 2 aprile, in onda un nuovo daytime di Amici di Maria de Filippi. Quello che è successo è davvero incredibile: Anna Pettinelli, insegnante di canto, si è letteralmente infuriata con uno degli allievi. Il giovanissimo Aka7even si è lamentato con la sua insegnante dopo l’ultima puntata andata in onda lo scorso sabato: se l’è presa con lei, accusandola di aver sbagliato a scegliere i pezzi. La Pettinelli nel sentire le accuse a lei rivolte dal giovane allievo si è letteralmente infuriata: ha chiamato Aka7even in studio ed ha sbottato. La prof di canto ha alzato la voce: ecco cosa è successo.

Amici 20, Anna Pettinelli furiosa contro Aka7even: “Sei ciuccio e presuntuoso”

Anna Pettinelli, insegnante di Canto ad Amici di Maria de Filippi si è letteralmente infuriata con l’allievo Aka7even. Il giovane si è lamentato delle scelte fatte nello scorso serale dall’insegnante: quest’ultima non è riuscita a contenersi ed ha letteralmente sbottato. La professoressa non ha reagito bene alle critiche rivoltele da Aka7even. Sono volate parole davvero forti.

“Sono molto delusa per le cose che hai detto. Bisogna farsi un esame di coscienza. Non sono pazza, faccio questo mestiere da anni. Pensi che io sia cretina?” sono le prime parole rivolte ad Aka7even. La Pettinelli ha continuato, alzando anche la voce: “Devi crescere, pensavo avessi più attributi sotto. Ti sei arrabbiato invece di chiederti perchè! Non mi piace come ti comporti. Ho tirato fuori Yellow perchè è un pezzo forte, contro Leonardo cosa dovevo farti cantare? Sei ciuccio e presuntuoso“.

L’allievo non ha fatto altro che chiedere scusa: dopo la discussione con la sua insegnante, Aka si è messo a studiare seriamente in camera.

