Tommaso Zorzi, gli auguri inaspettati del suo ex: “Anche se ne sono successe tante…”, il commento è apparso sui social.

Compleanno in diretta per Tommaso Zorzi! Si, perché il giovane influencer compie gli anni proprio oggi, 2 aprile, e allo scoccare della mezzanotte era in diretta a L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi e company hanno fatto gli auguri all’opinionista durante la puntata del reality, ma le persone che hanno voluto augurare buon compleanno a Tommaso sono davvero tantissime. Fan, colleghi, ex coinquilini al GF Vip: i social, oggi, sono invasi da messaggi e dediche per il vincitore del GF Vip 5, che compie 26 anni. E, tra i commenti apparsi nell’ultimo post condiviso da Zorzi su Instagram, è apparso anche un messaggio per molti inaspettato. A fargli gli auguri pubblici è stato un ex di Tommaso, che conosciamo molto bene. Scopriamo di più!

Tommaso Zorzi, gli auguri inaspettati del suo ex Iconize: il commento su Instagram non passa inosservato

Un compleanno da favola, il 26 esimo, per Tommaso Zorzi. Il giovane influencer è nel pieno del successo e, a quanto pare, la sua carriera televisiva è solo all’inizio. Un personaggio amatissimo dal pubblico, ma anche dai vip: in tantissimi hanno voluto fare gli auguri a Tommaso, attraverso i social. Tra i tanti, è arrivato anche il messaggio del suo ex Iconize, pseudonimo di Marco Ferrero. I due sono stati insieme e, dopo la rottura, non sono rimasti in ottimi rapporti. Lo si evince anche dalle parole usate da Iconize nel messaggio di auguri: “Anche se ne sono successe tante e forse fin troppe...”. Ecco il commento apparso qualche ora fa sul profilo di Tommaso:

Tra i tanti messaggi di auguri per Tommaso, ci sono stati anche quelli di tantissimi concorrenti del GF Vip 5, a partire da quelli di Stefania Orlando e Francesco Oppini. Ma anche Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e tanti altri. Insomma, tutti pazzi per Tommy! Non possiamo che unirci a loro e augurare un meraviglioso compleanno a Tommaso.