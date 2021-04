Ciao Darwin, sapete chi ha inciso e scritto la storica sigla “Matti”? Tutte le curiosità della canzone che apre la trasmissione.

Tra le trasmissioni più amate e seguite di sempre c’è senza dubbio Ciao Darwin. Il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è una vera e propria esplosione di allegria, che, da ormai tantissimi anni, fa compagnia al pubblico di Canale 5. Che, anche in replica, non smette di seguire le esilaranti sfide tra categorie antitetiche. Anche quest’anno, infatti. Ciao Darwin è tornato in tv, con le repliche dell’ottava stagione. Questa sera, 2 aprile 2021, andrà in onda la puntata che vedrà scontrarsi il mondo del Web contro quello della Tv: una sfida tutta da vivere. E ad aprire la puntata, come sempre, ci sarà l’iconica sigla “Matti”. Chi di voi non la canta davanti alla tv? “Matti, siamo tutti matti!”… un vero e proprio tormentone che tutti conoscono. Ma quello che non tutti sanno è che ad incidere e scrivere il brano è stato un artista molto famoso. Scopriamo di chi si tratta.

Ciao Darwin, la sigla “Matti” è un tormentone da tanti anni: ecco chi l’ha incisa e scritta

Chi non ama Ciao Darwin? Ma, soprattutto, chi non canta a squarciagola la sigla della trasmissione Matti? Ebbene, forse non tutti sanno che la canzone è stata scritta e incisa nel 1999 da Renato Zero, in collaborazione con Renato Serio. Il brano è uscito un anno dopo la prima edizione di Ciao Darwin, divenendo poi la sigla ufficiale della seguitissima trasmissione di Bonolis e Laurenti. Una sigla che è diventata una delle più famose della nostra tv e che apre ogni puntata del programma, accompagnata da una coreografia del corpo di ballo.

Conoscevate questo retroscena sulla sigla di Ciao Darwin? Bene, ora scaldate la voce perché questa sera i ‘matti’ tornano! A sfidarsi nella puntata, in replica, di questo venerdì sono Web contro Tv. Tantissimi i volti noti presenti nelle due categorie, tra questi Pierpaolo Pretelli, che farà parte del mondo della tv: l’ex gieffino sarà protagonista della prova del defilè. A guidare le due squadre Paola Perego per la Tv e il Pancio e Enzuccio per il web. Per seguire la puntata, tutti sintonizzati su Canale 5 alle ore 21 e 45! Ne vedremo delle belle!