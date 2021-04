Domenica Live, anticipazioni 4 aprile: “Farò un esperimento”, l’annuncio di Barbara D’Urso in diretta a Pomeriggio Cinque.

Oggi, 2 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Come sempre, il programma è iniziato con un’ampia pagina dedicata alla cronaca e all’attualità, per poi dare spazio a temi più leggeri. E, come accade ogni venerdì, Barbara D’Urso annuncia le anticipazioni di Domenica Live. Che, a partire dalla prossima domenica, andrà in onda per ben quattro ore! Dalle ore 14 e 40 fino all’inizio di Avanti un altro, la D’Urso terrà compagnia al pubblico con una super puntata dello show. Ma cosa accadrà nella puntata del 4 aprile? Ebbene, in diretta a Pomeriggio 5, la conduttrice ha lanciato un’anticipazione che ha incuriosito moltissimo il pubblico. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto!

Domenica Live, anticipazioni 4 aprile: l’annuncio di Barbara D’Urso

“Io ho il privilegio di passare la Pasqua e la Pasquetta in diretta con voi. Farò un tentativo domenica, perché sono una pazza!” Con queste parole, a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso annuncia che sarà in onda regolarmente sia domenica che lunedì: domenica con Domenica Live e lunedì con Pomeriggio 5. E con lo stop di Live Non è lal D’Urso, Domenica Live torna alle origini, allungando la durata della messa in onda! Ben quattro ore di diretta per Barbara D’Urso, che terrà compagnia al pubblico di Canale 5. E, a quanto pare, sarà una putata ricca di colpi di scena. “Farò un tentativo…Un esperimento di metatelevisione. Non posso spiegarvi che cosa!”, annuncia la conduttrice, che promette tanto divertimento al pubblico. A cosa farà riferimento la D’Urso? A Pomeriggio 5 non ha spiegato altro, ma tutto fa pensare che ci attenderà una puntata davvero imperdibile!

Tutto pronto per il ritorno alla versione lunga di Domenica Live! Ma, come ricordato da Barbara D’Urso nel corso dell’appuntamento di oggi di Pomeriggio 5, la conduttrice sarà in onda anche lunedì , giorno di Pasquetta. Programmazione inalterata, quindi, a differenza di Uomini e Donne, che invece non andrà in onda lunedì.