Tommaso Zorzi non riesce ad esprimere la sua gioia con le parole: l’influencer ha ricevuto una magnifica sorpresa in occasione del suo compleanno. Ha mostrato tutto nelle sue instagram stories: ecco di cosa si tratta.

Oggi, venerdì 2 aprile 2021, è il compleanno dell’influencer più famoso del momento: ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello VIP ed oggi sta cavalcando l’onda del successo. E’ l’opinionista de L’Isola dei Famosi insieme ad Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini ed è stato ospite per due sere di seguito del Maurizio Costanzo Show. Tommy ha già ricevuto diverse sorprese dai suoi cari amici ed ex coinquilini nella Casa più spiata d’Italia. Francesco Oppini ha pubblicato un post davvero commovente per il suo caro amico: “Auguri amico mio, grato del tuo esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene, ogni” ha scritto l’ex gieffino. Anche Stefania Orlando ha dedicato una dolce IG story al suo caro amico! Proprio negli ultimi minuti, Zorzi ha ricevuto altre sorprese pazzesche. Le ha mostrate nelle sue IG story con diversi video: l’influencer è rimasto senza parole!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Tommaso Zorzi, magnifica sorpresa: “Vi rendete conto?”, l’influencer senza parole

Tommaso Zorzi oggi compie 26 anni: è nato il 2 aprile del 1995 ed oggi è un giorno speciale! Il famosissimo influencer ed opinionista de L’Isola dei Famosi ha ricevuto tantissime sorprese in occasione del suo compleanno. Oltre alle dediche arrivate per lui dai suoi compagni d’avventura al GF VIP, ha ricevuto delle sorprese a casa! “Voi siete pazzi, vi rendete conto? No come faccio?” ha commentato Zorzi nelle sue IG story mentre mostra cosa ha trovato sul tavolo. Ma di cosa si tratta? Tra fiori particolari e ‘speciali’, sono arrivate anche due torte che celebrano Tommy. Le immagini sulle torte sono fotografie di lui al GF VIP. Parliamo di torte davvero pazzesche e curate nei minimi dettagli!