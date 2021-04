Ilary Blasi in una lunga intervista a La Repubblica ha svelato dettagli sulla sua avventura come conduttrice de L’Isola dei Famosi: ecco le sue parole.

La conduttrice televisiva Ilary Blasi è al timone de L’Isola dei Famosi 2021 e sta avendo, come previsto, un successo enorme. La moglie di Francesco Totti è tornata alla conduzione di un reality e sta vivendo questa esperienza regalando risate e sketch divertenti ai telespettatori. Ha rilasciato un’intervista a La Repubblica ed ha parlato della sua avventura con i naufraghi del reality e della sua vita privata. “Io sono della tribù burinos, orgogliosamente” ha confessato in maniera ironica. Ma cos’altro ha rivelato? Vi sveliamo le parole dell’incantevole conduttrice televisiva.

Ilary Blasi: “Quarto figlio? Un po’ mi spaventa un po’ sono combattiva”

Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica. La conduttrice televisiva è ora al timone del reality L’Isola dei Famosi: “Io sono spettatrice prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una merda, certe cose delle squadre Burinos-Rafinados mi fanno ridere” ha confessato. Il lavoro va alla grande, ha raccontato di sentirsi parte della tribù burinos orgogliosamente, ha raccontato scherzando al quotidiano. Sul rapporto con i social network Ilary ha svelato di non sentirsi molto social: “Non sono molto social, entro e sparisco, posto quello che mi interessa ma non sono fissata. Poi sti hater, sti follower, boh. È normale, se hai successo sei parecchio esposta. Non puoi piacere a tutti, fa parte del gioco. Sono serena e centrata”.

Sulla serie tv dedicata alla vita di suo marito, Francesco Totti, ha svelato: “Molta gente voleva i sosia: in realtà è una storia che rappresenta un periodo, devi trovare il sapore. E c’era. Se è stato difficile per gli spettatori, pensi per noi. Quando sei lì a seguire una storia che è la tua vita, è normale che i primi dieci minuti provi una strana sensazione. Poi mi sono lasciata andare, ho seguito quello che accadeva e la storia è raccontata molto bene. Non sono eventi accaduti cinquant’anni fa, l’addio di Francesco al calcio è stato tre anni fa, e noi siamo ancora qui, giovani”.

Ha parlato inoltre della famiglia: si pensa ad un quarto figlio? “Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande” sono le parole di Ilary.