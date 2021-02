Proprio nel giorno di San Valentino, Francesco Totti ha compiuto qualcosa davvero di irrepetibile: emozione unica, cos’è successo.

È uno dei più grandi campioni di calcio, Francesco Totti. Capitano della sua squadra del cuore e, soprattutto, della sua città natale, il buon Totti sono, diversi anni, che ormai ha appeso le scarpette al chiodo. Eppure, nonostante questo, non perde mai occasione di poter restare in contatto con i suoi ammiratori. Come? Beh, la risposta è davvero semplice: attraverso il suo canale Instagram ufficiale. Attivissimo e seguitissimo, l’ex capitano giallorosso non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. E così, oltre che condividere scatti fotografici in compagnia di sua moglie o imperdibili siparietti, Francesco è anche solito renderli partecipi delle sue giornate. E, badate bene, lo ha fatto anche qualche ora fa. Proprio nel giorno di San Valentino, il buon Totti ha compiuto un gesto davvero irrepetibile. E che, senza alcun dubbio, gli sarà capitato davvero pochissime volte. Di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Francesco Totti, il gesto ‘clamoroso’ nel giorno di San Valentino: l’ha fatto davvero

Francesco Totti, lo sappiamo benissimo, è una vera e propria divinità per il popolo romano. Indossatore della maglia della Roma per tantissimi anni, il buon Totti è stato più che un capitano per tutti i suoi tifosi. È proprio per questo motivo che, vivere la sua quotidianità ‘pubblica’ in queste condizioni, non gli sarà stato affatto facile. Compiere una semplice passeggiata, ad esempio, non gli è stato sempre possibile. Anche perché, diciamoci la verità, chi è che, dopo aver incontrato il grande Francesco Totti per strada, non gli chiederebbe un autografo o una foto? Beh, decisamente nessuno! Senza alcun dubbio, una semplice passeggiata, qualora l’abbia potuta realmente fare, si è trasformato in un vero e proprio ‘incubo’. Eppure, nel giorno di San Valentino, il buon Totti ha deciso di concedersi uno splendido regalo. Armato di mascherina, cappellino con visiera e visibilmente irriconoscibile, l’ex capitano giallorosso ha potuto godersi una bellissima passeggiata per le vie della sua città. Un gesto davvero irrepetibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, è stato immortalato. Proprio sul suo canale Instagram, infatti, è spuntata un’IG Stories in cui lo si vede chiaramente mentre si destreggia tra la popolazione in modo del tutto tranquillo.

‘Vivi Roma con non l’hai mai vissuta’, c’è scritto in questa Instagram Stories. Drizzate le antenne, carissimi romani. Chissà, magari tra di voi si ‘nasconde’ proprio Francesco Totti. Sarebbe un’emozione davvero incredibile incontrarlo, vero?