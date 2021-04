LOL Chi Ride E’ Fuori: mancano gli ultimi due episodi sulla piattaforma Prime Video per scoprire chi vincerà. Quando usciranno? Vi sveliamo la data!

Lo show comico targato Prime VIDEO sta avendo un enorme successo. LOL Chi ride è fuori è condotto da Fedez e Mara Maionchi e vede dieci comici italiani rinchiusi in un casa: l’obiettivo di ogni giocatore è far ridere gli altri ma non ridere mai! Nel caso di sorrisi accennati o grosse risate, il giocatore viene inizialmente ammonito: se dovesse ripetersi il cartellino giallo, verrà espulso dal gioco. Sei ore difficili per i comici concorrenti del gioco che a casa stanno facendo sorridere tutti! Frank Matano, Michela Giraud, Angela Pintus, Katia Follesa, Luca Ravenna, Lillo, Ciro Priello, Fru, Caterina Guzzanti ed Elio sono i dieci concorrenti del gioco. In onda sono già andate le prime quattro puntate: ne mancano due!

LOL, Chi ride è fuori: quando escono i prossimi episodi? C’è la data

Mancano gli ultimi due episodi per vedere chi tra i concorrenti rimasti in gioco vincerà il premio finale. Da dieci sono passati a sei: Pintus, Luca e Fru sono stati i primi tre espulsi del gioco! LOL Chi ride è fuori ha attirato l’attenzione di tutti che hanno deciso di ridere insieme ai comici del programma su Prime VIDEO. Ma quando usciranno le ultime due puntate della prima stagione di questo esilarante reality show? C’è la data!

L’8 aprile potremo assistere al finale dello show: mancano gli ultimi due episodi per scoprire chi vincerà il gioco.

Come li abbiamo lasciati? I sette rimasti in gioco si contenderanno la finale: da ricordare però che Ciro, Elio, Katia, Lillo e Michela hanno già beccato un cartellino giallo. Dovranno fare attenzione a non ridere di nuovo per non beccare il doppio cartellino: rischiano, più degli altri, la squalifica! Il countdown è iniziato: attendiamo tutti l’8 aprile per scoprire chi vincerà!

