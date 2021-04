Colonna portante del cinema e dello spettacolo italiano, Carlo Verdone è uno dei volti iconici del panorama italiano: il retroscena che non tutti immaginano, cosa ha studiato l’amatissimo attore?

Questa sera sarà tra gli ospiti di “Una serata tra amici” nello speciale dedicato a Christian De Sica. Colonna portante del cinema e dello spettacolo italiano, Carlo Verdone è un personaggio iconico del panorama artistico nostrano. I suoi film sono indelebili nei ricordi del pubblico, il suo talento è straordinario tanto quanto la sua eccezionale carriera. Dal punto di vista artistico conosciamo molto bene Carlo Verdone, ma vi sono alcuni retroscena che riguardano il suo privato che non tutti immaginano o conoscono: cosa ha studiato l’iconico interprete? Scopriamo insieme i dettagli del suo incredibile percorso di studi!

Carlo Verdone, cosa ha studiato il celebre e amatissimo attore?

Solo qualche tempo fa a “Domenica In” abbiamo ascoltato una sua “confessione” inedita. Di Carlo Verdone conosciamo ogni sfumatura artistica, poiché è davvero uno dei volti più amati dal pubblico. Ma non tutti conoscono il percorso di studi a cui si è dedicato, dal punto di vista accademico. In cosa è diplomato e laureato il talentuoso interprete? Scopriamolo! Classe 1950, Carlo Verdone ha frequentato il ginnasio presso il liceo Torquato Tasso a Roma. Inarrestabile, ha proseguito gli studi iscrivendosi alla facoltà di lettere moderne presso la rinomata Università di Roma “La Sapienza”. Qui, ha conseguito la laurea con lo strabiliante punteggio di 110 e Lode! Parallelamente, giusto poco tempo prima, si è diplomato anche al Centro Sperimentale di cinematografia di Roma con indirizzo in regia. Come se non bastasse, il talentuoso attore ha ottenuto un Dottorato Honoris Causa in Beni Culturali e Territorio presso l’Università degli studi di Roma di Tor Vergata. Straordinario non solo in ambito artistico ma anche in quello accademico, siamo certi che sarete d’accordo!

Eravate a conoscenza di quale fosse lo straordinario percorso di studi compiuto dal celebre e talentuoso Carlo Verdone?