Domenica In, confessione inaspettata di Carlo Verdone durante la puntata di ieri, domenica 21 febbraio, la conduttrice si è mostrata perplessa.

Ieri, domenica 21 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma riscontra ogni volta un certo successo, tanto da essere seguitissimo dai telespettatori. Alla conduzione, lei, l’amata Mara Venier, che con la sua personalità schietta e passionale, riesce sempre a conquistare, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Nella diretta appena trascorsa, sono stati molti gli ospiti presenti, tutti decisamente amatissimi. Come sempre, i colpi di scena non mancano mai, e a sorprendere tutti è stato un racconto di Carlo Verdone. Infatti, l’attore ha spiazzato letteralmente, persino la bella conduttrice. Ma, esattamente, di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Domenica In | Carlo Verdone, confessione inedita: Mara Venier allibita, cos’è successo

Ospite di Domenica In, nella puntata appena trascorsa, di domenica 21 febbraio, lui, il grandissimo e amatissimo Carlo Verdone. L’attore si è lasciato andare a racconti inediti, sorprendendo la stessa conduttrice. Ai microfoni di Mara Venier, ha inizialmente parlato di un episodio che si è verificato con il regista Sergio Leone, nonchè uno dei suoi tre grandi padri. Verdone ha rivelato che durante la lavorazione di Un sacco bello, un’inquadratura non piacque al regista, e per questo, chiese a Carlo di cambiarla. L’attore, però, decise di prendere una scelta di propria iniziativa, e fece di testa sua. Quando Leone scoprì tale presa di posizione, non macò di rimproveri. “Aveva una ciabatta, e mi diede un calcio… dicendomi che se Sergio Leone dice una cosa, quella è”, ha espresso apertamente. Ma non è certamente finita qui, infatti, Verdone ha proseguito con i suoi inediti retroscena, e ha raccontato un fatto riguardante Roberto Rossellini. Come rivelato dall’attore, Rossellini impegnato in un incontro con socialisti ed operai, durante il confronto parlò di lenti per le cineprese. Fatto che destò grande stranezza, dato che tutti si aspettavano parlasse di temi sociali importanti. Ebbene, a quel punto, Carlo ha raccontato un aneddoto incredibile: “Alla fine, un uomo si alzò, e fece un peto di fronte a Roberto“.

Una confessione che ha lasciato sbalordita la stessa conduttrice, che si è mostrata alquanto perplessa, in modo del tutto ironico, e che ha portato ad una grande risata nell’intero studio.