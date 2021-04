Pochissimi istanti fa, Serena Rossi ha condiviso una vera e propria notizia sensazionale: una gioia davvero immensa, complimenti!

È il vero e proprio personaggio del momento, Serena Rossi. A distanza di alcuni anni dall’incredibile interpretazione ne ‘Io sono Mia’, il film dedicato all’indimenticabile e grandissima Mia Martina, l’attrice napoletana è ritornata sul piccolo schermo nei panni dell’assistente social Mina Settembre. Ed ha conquistato davvero tutti. Non è un caso, infatti, se, in attesa di scoprire cosa ci riserveranno le nuove puntate, la bella Rossi sarà la protagonista di un nuovo progetto lavorativo, ma anche la regina indiscussa dei nostri Venerdì sera. In onda con il suo programma ‘La canzone segreta’, l’attrice sta facendo cantare, emozionare ed innamorare milioni e milioni di telespettatori. Sapete, però, cosa è successo pochissime istanti fa? Attraverso un storia caricata sul suo canale Instagram ufficiale, Serena non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi fan una notizia davvero sensazionale. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Vi diremo tutti i dettagli. Anche se, vi anticipiamo, ha a che fare con Mina Settembre.

Serena Rossi, la splendida notizia appena arrivata: c’entra Mina Settembre

Una vera e propria splendida notizia, quella che, pochissimi istanti fa, Serena Rossi ha voluto condividere con i suoi milioni di sostenitori. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi anticipiamo qualche cosa in più. Ha a che fare con Mina Settembre, come dicevamo precedentemente. E, com’è giusto che sia, ha reso pazza di gioia l’attrice napoletana. Stiamo parlando, per caso, di qualcosa inerente alle prossime puntate? O, per meglio dire, abbiamo saputo quando iniziano le riprese della seconda stagione? Purtroppo, no! Fino a questo momento, infatti, non abbiamo moltissime notizie in merito. Quello che, però, vi sveleremo, senza alcun dubbio, vi renderà felici ugualmente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Avete visto proprio bene! Per la sua magnifica e perfetta interpretazione in Mina Settembre, Serena Rossi ha vinto il ‘Premio Afrodito’, uno splendido riconoscimento come migliore attrice TV. Complimenti vivissimi, cara Serena!