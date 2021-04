Ricordate com’era Silvia Verdone da giovane? In questo articolo vi mostriamo la foto della moglie di Christian De Sica

Silvia Verdone è la figlia del critico cinematografico Mario Verdone, nonché sorella di Carlo, famoso attore e regista. La donna è nata a Roma il 25 febbraio 1958, ha 63 anni ed è una produttrice cinematografica e teatrale. Ha esordito sul finire degli anni settanta con una breve esperienza televisiva come ‘signorina buonasera’ per l’allora appena nata Rai 3. Negli anni duemila è tornata a vita pubblica iniziando l’attività di produttrice. La Verdone ha prodotto le pellicole 3 e Simpatici e anticipatici, oltre che allo spettacolo teatrale Parlami di me. Ha sposato nel 1980 l’attore e regista Christian De Sica. Ha avuto poi due figli, Brando e Maria Rosa.

Com’era Silvia Verdone da giovane

La Verdone è un volto noto nel mondo dello spettacolo e del cinema. Oltre ad essere la sorella di Carlo e la moglie di Christian, Silvia è anche una stimata produttrice cinematografica e teatrale. È stata inoltre una delle ‘signorine buonasera’ più famose. Molti, però, non ricordano com’era da giovane la moglie di Christian De Sica. La figlia Maria Rosa, nel giorno della festa della mamma, ha pubblicato una foto dei suoi genitori da giovani, scrivendo: “La semplice bellezza è la più potente. La mia bella e buona e giusta mamma“. Maria Rosa sottolinea come uno dei tratti caratteristici della sua mamma è la semplicità. In effetti, Silvia è sempre stata molto semplice, oltre che di una bellezza straordinaria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mari (@mariarosa_desica)

Christian De Sica e Silva Verdone formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Il loro amore dura da oltre quarant’anni. I due sono inseparabili e con i figli Brando e Maria Rosa formano la famiglia perfetta.