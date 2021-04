Isola dei Famosi, Fariba Tehrani: l’avete mai vista da giovane? Com’è cambiata la naufraga di questa edizione del reality show di Canale 5.

La quindicesima edizione de l’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo! La fame si fa sentire in maniera già importante tra i naufraghi: le discussioni sono all’ordine del giorno. Tra prove di resistenza e nomination infuocate, il clima in Honduras è incandescente. E finalmente, dalla scorsa puntata, si sono uniti al gruppo anche i due abitanti di Parasite Island, che in gran segreto hanno vissuto per alcune settimane da soli: si tratta di Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Come si integreranno al gruppo? Staremo a vedere! Nel frattempo, abbiamo trovato uno scatto di qualche anno fa di Fariba: curiosi di vedere com’è cambiata la naufraga? Ve lo mostriamo subito!

Isola dei Famosi, avete mai visto Farbiba Tehrani da giovane? Ecco com’era la mamma di Giulia Salemi

Fariba Tehrani è una dei naufraghi ufficiali di questa edizione de L’Isola dei famosi. Inizialmente su Parasite Island, la bellissima persiana si è unita al gruppo insieme al suo fedele compagno di avventure Ubaldo. Sempre solare e gentile, questo non è il primo reality in cui abbiamo visto Fariba: la ricordate a Pechino Express in compagnia della figlia Giulia Salemi? Formavano il team delle Persiane! E alla figlia Giulia Fariba ha fatto gli auguri in diretta nel corso dell’ultima puntata dell’Isola, che coincideva col compleanno della giovane influencer. Mamma e figlia hanno un rapporto speciale e, diciamolo, la bellezza è di famiglia. Ma avete mai visto Fariba da giovane? Ecco uno scatto condiviso proprio da lei qualche mese fa:

Fariba affianca ad una sua foto da giovane, a sinistra, quella della figlia Giulia Salemi: che dire, meravigliose entrambe. La somiglianza tra Giulia e Fariba, poi, è davvero notevole. E voi, state seguendo le avventure della Tehrani sull’Isola dei Famosi? Chi sono i vostri naufraghi preferiti?