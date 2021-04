Katia Follesa, sapete chi è il suo compagno? Lo conosciamo molto bene

Katia Follesa, sapete chi è il suo compagno e padre della figlia Agata? Lo conosciamo molto bene.

Katia Follesa è una delle comiche più amate della nostra tv: tutti la ricorderanno in coppia con Valeria Graci, nell’esilarante duo Katia e Valeria. Il duo si è sciolto, ma le due comiche continuano a regalarci tantissime risate anche da singole. La Follesa è una delle concorrenti di Lol, chi ride è fuori, il nuovo programma trasmesso su Amazon Prime Video: una trasmissione innovativa che sta divertendo tantissimo i telespettatori. E le risate sono assicurate anche a casa di Katia: sapete chi è il suo compagno e padre di sua figlia Agata? Anche lui è un noto comico. Scopriamo di chi si tratta.

Katia Follesa è una delle comiche e conduttrici più amate e seguite della nostra tv. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ebbene, forse non tutti sanno che dal 2006 Katia è legata ad un comico che conosciamo molto bene! Di chi si tratta? Di Angelo Pisani, ex componente del duo Pali e Dispari. Era Capsula ed era affiancato da Nucleo, interpretato da Marco Silvestri. Un duo esilarante, protagonista di tante stagioni di Zelig. Dall’unione tra Angelo e Katia è nata, nel 2010, la loro dolce Agata. La coppia si mostra complice e sorridente anche sui social, ecco uno scatto.

Eh si, davvero una bellissima coppia! Cosa aspettate a seguirli su Instagram? Non ve ne pentirete!

Lol, Chi ride è fuori: come funziona?

Sui social non si parla di altro. La trasmissione Lol Chi ride è fuori sta facendo impazzire il pubblico. Di cosa si tratta? Di un format del tutto innovativo: un gruppo di comici viene rinchiuso in una stanza per 6 ore consecutive. L’obiettivo è semplice: non ridere! Pena l’ammonizione e, nel caso di una seconda risata, l’eliminazione dal gioco. A condurre lo show Fedez e Mara Maionchi, che osservano le vicende dei comici da una stanza accanto. Le risate sono assicurate! Tra i comici in gara c’è appunto Katia Follesa, ma anche Frank Matano, Elio di Elio e le storie Tese, Ciro e Fru dei The Jackal, Lillo, Angelo Pintus e tanti altri. Le prossime puntate saranno disponibili su Amazon Prime Video giovedì 8 aprile. Non perdetevele!