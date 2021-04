Chi è il marito di Isolde Kostner, la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi: vi parliamo di lui e di com’è nato il loro amore!

Isolde Kostner è una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi. E’ nata a Bolzano, classe ’75, ed è un’ex sciatrice. La sua famiglia è ben nota, come il suo cognome: Isolde è la nipote dell’hockeista su ghiaccio Erwin Kosnter e del fondista Ulrico Kostner. I suoi genitori le hanno trasmesso la passione per gli sci e sin da piccola pratica questo sport. Sapete a quanti anni ha iniziato a sciare? Aveva solo tre anni! E’ cresciuta sportivamente nelle file dello Sci Club Gardena sotto la guida di Stefan Stuflesser e divenne agonista all’età di 11 anni. La Kostner oggi è tra le sciatrici italiane più vincenti della storia con 15 affermazioni in Coppa del Mondo, tre medaglie olimpiche e altri premi prestigiosi. Ma siete qui per scoprire qualche curiosità sulla vita privata della new entry de L’Isola: sapete con chi è sposata? Vi sveliamo tutto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, Isolde Kostner: sapete chi è suo marito? L’amore nato sulle piste

Il marito di Isolde Kostner è l’ex atleta di Coppa del Mondo di sci! La nuova naufraga de L’Isola dei Famosi sulle piste ha trovato l’amore! Suo marito è Werner Perathoner, specialista delle discipline veloci. Sono convolati a nozze il 15 ottobre del 2006, dopo un lungo fidanzamento: sono genitori di David e Gabriel!

Attraverso Wikipedia apprendiamo che Werner è nato nel 1967 ed è originario di Selva di Val Gardena. Lui è stato uno di quelli che hanno contribuito a far emergere lo sci alpino italiano, anche nelle gare di discesa libera e supergigante. Ha vinto due Coppe del Mondo, 4 secondi posti e 5 terzi posti. Werner ha conquistato anche sette medaglie nei campionati italiani!

Entrambi poco social, abbiamo trovato il profilo di Isolde su Facebook! Questo un suo meraviglioso ed allegro selfie: