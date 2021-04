Anticipazioni Isola dei famosi, puntata di lunedì 5 aprile: chi sarà l’eliminato di questo settimo appuntamento?

Questa sera, lunedì 5 aprile, andrà in onda, in questo giorno di festa, una nuova puntata de L’isola dei famosi, esattamente la settima di questa nuova edizione del reality, iniziato qualche settimana fa. Il programma condotto da Ilary Blasi, sta animando il lunedì e il giovedì degli italiani, toccando ascolti decisamente alti. IL successo è anche evidente dal riscontro social, sono migliaia i tweet e non solo, che arrivano, mentre è in corso la diretta. Come ormai è noto, l’inviato è Massimiliano Rosolino, che sta accompagnando i naufraghi in questo lungo viaggio sull’isola, mentre ad affiancare la conduttrice, ci sono Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, quest’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip. Ebbene, questa sera nuovo appuntamento: cosa succederà? Ecco tutte le anticipazioni.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>>clicca qui

Anticipazioni Isola dei famosi, 5 aprile: l’eliminato tra Daniela Martani e Drusilla Gucci

Manca sempre meno, e fra poche ore, ci sarà una nuova puntata de L’Isola dei famosi, condotto dalla bellissima e bravissima Ilary Blasi. Nelle dirette precedenti, i colpi di scena non sono mancati, come anche gli scontri, che hanno reso l’atmosfera un po’ più frizzante. Sembrerebbe, che la fame inizi a farsi sentire, e questo porta al sorgere di contrasti fra i concorrenti in gioco, ovviamente anche le differenti personalità sono la base di questi scontri. Questa sera, ci sarà il settimo appuntamento. A rischio eliminazione ci sono due naufraghe, ovvero Drusilla Gucci e Daniela Martani: chi uscirà fra le due? Non sappiamo, al momento, se la naufraga eliminata andrà ad aggiungersi a Vera Gemma e Miryea Stabile, che si trovano sulla playa Esperanza, inizialmente nota come Parasite Island, ma chiusa, dopo l’entrata in gioco di Brando Giorgi. I concorrenti non sono al corrente di questo nuovo posto. Nel corso della diretta potrebbero nascere nuovi scontri, dato che l’atmosfera sull’isola si fa sempre più intensa.

Dopo la precedente puntata, che ha visto la vittoria di Francesca Lodo, nella prova Leader e nella prova del fuoco, in questo settimo appuntamento, non mancherà una nuova sfida: chi sarà il leader della settimana? Lo scopriremo questa sera, tutti sintonizzati su canale 5, per seguire la nuova puntata de L’Isola dei famosi!