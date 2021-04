La bellissima Kaya Scodelario è una dei protagonisti di “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar”: l’avete mai vista da bambina? Un vero incanto!

Giovanissima, ma già apprezzatissima ad Hollywood. Kaya Scodelario è un’attrice di grande talento che ha già riscosso un immenso successo grazie alla sua carriera, poliedrica e inarrestabile. La vedremo questa sera, 5 Marzo, in “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar” in cui ricopre il ruolo di una dei protagonisti. Classe 1992, il suo debutto televisivo arriva nel 2007, quando prende parte alla serie “Skins” grazie alla quale riesce a far conoscere il suo immenso talento nonostante si tratti della primissima esperienza nel panorama artistico. A consacrarla alla fama, tuttavia, è la celebre e amatissima saga di “Maze runner” in cui è Teresa, una dei protagonisti. Una carriera in costante ascesa e che promette di regalare sempre performance emozionanti. Bellissima e affascinante, avete mai visto la splendida Kaya Scodelario da bambina? Un vero incanto!

Kaya Scodelario da bambina: un incanto!

Sguardo magnetico, viso delicato e sorriso luminoso: Kaya Scodelario è senza dubbio una grande bellezza. L’attrice ha origini britanniche, brasiliane e italiane e, oltre l’inglese, parla perfettamente anche il portoghese. Spesso, infatti, la bellissima interprete utilizza questa lingua nelle didascalie che accompagnano gli scatti che pubblica sui social. Proprio come accaduto con un’immagine in particolare. Si tratta di una foto che ritrae Kaya Scodelario da piccolissima, in braccio alla sua bella mamma. Uno scatto dolcissimo che mostra quanto l’attrice fosse splendida già da bambina. I suoi occhioni, chiari e intensi, sono gli stessi che oggi incantano il pubblico. Se siete curiosi di scoprire come fosse Kaya Scodelario da bimba, troverete l’immagine di seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kaya Scodelario (@kayascods)

Non trovate che fosse un vero incanto? Certo, oggi siamo abituati a vederla bruna, ma pare che da piccola avesse i capelli più chiari. Ricordiamo che questa sera potremo ammirare l’attrice nei panni di Carina Smyth, brillante e coraggiosa astronoma che farà parte della nuova ed emozionante avventura intrapresa dall’intrepido Jack Sparrow.