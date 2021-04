Miriam Candurro, tra carriera e vita privata: chi è suo marito, e quanti figli ha la coppia, sono davvero una famiglia bellissima.

La stiamo ammirando ad Un posto al sole, vestire i panni di Serena, in coppia con Filippo Sartori, interpretato da Michelangelo Tommaso. Miriam Candurro ne ha fatta di strada nella sua vita, prima di approdare nella famosa soap opera, non possiamo non citare il suo ruolo nella serie televisiva Capri, che ha donato alla bella attrice una certa fama. Il tutto dovuto al suo talento, che fin da subito, ha colpito tutti gli appassionati della fiction. Miriam ha anche debuttato al cinema, nella commedia La seconda volta non si scorda mai, e nel film italo-americano The Eternal City. Sul piccolo schermo, l’abbiamo vista nel cast di Don Matteo 5, La squadra 7, Giochi Sporchi, Don Matteo 10, e in tantissimi altre pellicole ancora, sarebbe difficile citarle tutti. Per quanto riguarda la sua vita privata, Candurro è sposata: sapete chi è suo marito? Scopriamo qualcosa in più.

Miriam Candurro, amata attrice di Un posto al sole: chi è suo marito

Miriam Candurro, oggi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni, dato che, in questi anni, si è fatta conoscere per i numerosi personaggi da lei interpretati. Nel 2012 avviene il suo debutto nella soap opera, Un posto al sole, in veste di Serena. Pian piano, il suo personaggio si è fatto spazio, e adesso, è sicuramente una delle protagoniste di questa appassionata soap. Ebbene, per quanto riguarda la sua sfera privata, Miriam è sposata con Mauro Tornincasa, avvocato napoletano, classe 1977. La coppia ha due figli, e sono genitori di Vittoria e Fabrizio.

Su instagram, l’attrice mostra spesso foto insieme alla sua meravigliosa famiglia. La gioia che li circonda è evidente dai sorrisi che mostrano nelle foto pubblicate, sono davvero bellissimi!