Beppe Braida, così non l’abbiamo mai visto: spunta la foto da piccolo ad incantare i social, che scatto dolcissimo!

L’isola dei famosi ha avuto inizio, una nuova edizione condotta da Ilary Blasi, mentre nelle precedenti al timone è stata Alessia Marcuzzi. Infatti, ricorderemo, che la conduttrice nella prima diretta ha salutato la bella Marcuzzi, un gesto molto apprezzato da tutti. Ormai, siamo entrati nel pieno del gioco, i naufraghi sono stati presentati e abbiamo avuto già modo di assistere alle prime eliminazioni. Non sono mancate le sorprese, che come sempre fanno parte del reality. Tra i concorrenti, anche Beppe Braida, comico, cabarettista, e conduttore televisivo. La sua carriera è iniziata nel 1989, e da quel momento non si è più fermata. Notissimo per le sue parodie, non smette mai di sorprendere, e anche a L’Isola dei famosi sta manifestando la sua schietta ironia. Braida ha, oggi, 57 anni, ma l’avete mai visto in veste bambino? Sui social è spuntata la foto di quando era molto piccolo: non sembra affatto cambiato.

Beppe Braida, incantevole: lo scatto da piccolo conquista i social

Beppe Braida è arrivato nella nuova edizione de L’Isola dei famosi, qualche settimana fa, e ha già dato modo di sorprendere il pubblico, trovandosi protagonista di una gaffe che Ilary Blasi ha fatto involontariamente nei suoi confronti. Un momento ironico che ha fatto letteralmente impazzire di risate i telespettatori, e che ha reso l’atmosfera un po’ più leggera. Comico, cabarettista e conduttore televisivo, Beppe Braida ha una lunga e piena carriera alle spalle. Ha iniziato nel 1989, per non fermarsi più e ampliando il suo bagaglio di nuove esperienze. Oggi, Braida, ha 57 anni, ma l’avete mai visto quando ancora era un tenero bambino? Sui social, la foto da piccolo conquista proprio tutti. Come potete osservare in basso, i lineamenti sono sempre gli stessi, è impossibile non riconoscerlo, nonostante gli anni passati.

“Lui è Pongo, il mio primo e unico gatto. Siamo cresciuti insieme, e lo avevo addestrato a fare gli agguati a mia madre quando tornava a casa. Quello che donano gli animali è una cosa molto più profonda dell’amore”, ha scritto in didascalia il comico. Dalle sue parole, è evidente il sentimento forte che ha voluto manifestare per gli animali. Ma soffermando, adesso, l’attenzione su di lui, possiamo sicuramente affermare che lo sguardo è sempre lo stesso con i suoi grandi occhi. Lo scatto da bambino è un vortice di dolcezza!