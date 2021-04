Alan Cappelli Goetz è un attore brillante: ricordate dove l’abbiamo visto in passato? E’ stato l’interprete di numerosi personaggi.

Questa sera, lunedì 5 marzo, andrà in onda la nuova serie ‘La fuggitiva’, che debutterà in prima serata su Rai 1, e che vede protagonista la talentuosa Vittoria Puccini. L’attrice interpreta il personaggio di Arianna, di anni 38, la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico, ovvero il marito viene ucciso. Per questo, decide di partire con suo figlio, alla ricerca della verità. Nel cast, oltre a Puccini, ci sono famosissimi attori, che si intrecceranno con la trama e con la protagonista, quali Pina Turco, Gianni Rosato, Eugenio Matrandrea, Ivan Franek, Alan Cappelli Goetz, Sergio Romano, Gianluca Vannucci, Viviana Colais, Giorgia Salari, Maurizio Marchetti. Ebbene, adesso, soffermando la nostra attenzione su Alan Cappelli Goetz, abbiamo avuto modo di vedere l’attore già in diverse pellicole in passato: vi ricordate esattamente di quali stiamo parlando?

Alan Cappelli Goetz, attore in numerosi film di successo: ricordate dove l’abbiamo visto?

Nel cast della nuova serie La fuggitiva, la protagonista Vittoria Puccini, che interpreta il ruolo di Arianna, una giovane donna di 38 anni, sarà affiancata da numerosi attori di talento, che si intrecceranno alla trama creando forte dinamicità. Tra di loro, non possiamo non citare Allan Cappelli Goetz. L’attore non è affatto un volto nuovo, infatti, in passato, abbiamo avuto modo di ammirarlo ed apprezzarlo in veste di altri personaggi: sono davvero numerosi! Ma esattamente, ricordate dove l’abbiamo visto? Ebbene, la filmografia dell’attore è immensa, è stato presente, infatti, per la televisione, in: Baciati dall’amore, Notte prima degli esami, Come un delfino 2, Tutti pazzi per amore 3, Un passo dal cielo 2, Amore pensaci tu, Sorelle, Il paradiso delle signore, Provaci ancora prof, I medici; per il cinema, in La città invisibile, Come non detto, Il principe abusivo, Ben-Hur, Zoolander 2. Nella sua carriera non manca certamente il teatro.

Sembrerebbe che, Alan Cappelli Goetz abbia davvero un bagaglio alle spalle pienissimo, bisogna ammetterlo. Il tutto, ovviamente si deve al suo talento, che ha colpito chi l’ha scelto. Siamo certi, che Goetz, anche questa volta, si distinguerà per le sue profonde capacità.