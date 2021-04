Gianni Sperti è rifatto? L’opinionista di Uomini e Donne risponde così ai suoi followers di Instagram.

È uno dei protagonisti assoluti di Uomini e Donne, dove da ormai tantissimi anni, insieme alla sua amica e collega Tina Cipollari, commenta le vicende amorose del trono più amato della tv. Parliamo di Gianni Sperti, uno dei personaggi televisivi più amati del momento. Ma forse non tutti sanno che l’opinionista di Uomini e Donne è molto seguito anche sui social: il suo profilo Instagram conta un milione di followers, con i quali condivide foto e video delle sue giornate. E, proprio poco fa, Gianni ha deciso di interagire con i suoi fan rispondendo ad alcune domande attraverso i messaggi in direct. Ebbene, tra le tante domande, è apparsa anche questa: “Ti sei rifatto qualcosa del tuo viso?”. Ecco cosa ha risposto l’opinionista.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Gianni Sperti è rifatto? A rispondere è stato proprio lui attraverso Instagram

Gianni Sperti è rifatto? A rispondere è stato proprio l’opinionista di Uomini e Donne, attraverso un botta e risposta su Instagram. Ecco cosa ha rivelato: “Qualcosa si, ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il viso.” Queste le parole di Gianni, che conferma di aver ricorso alla chirurgia estetica in viso, ma in maniere moderata.

Tante altre le curiosità alle quali Gianni ha risposto su Instagram: dalla laurea in economia aziendale, alla canzone che lo rappresenta di più, Un nuovo amico di Riccardo Cocciante. Insomma, un botta e risposta da non perdere. E voi, cosa aspettate a seguire Gianni su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti, non perdetevelo!

Il nuovo format di Uomini e Donne

Uomini e Donne è uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Canale 5, da ormai tantissimi anni. La trasmissione di Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45. Anche quest’anno, come per lo scorso anno, il programma ha adottato il nuovo format che prevede la fusione di trono classico e trono over in un’unica mega puntata: tutti possono interagire con tutti a prescindere dai ruoli, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. A commentare le vicende di tronisti, corteggiatrici, dame e cavalieri ci sono appunto Gianni, Tina e Tinì Cansino. Nasceranno nuove coppie al termine di questa stagione? Non ci auguriamo di si!