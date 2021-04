Chi è la sorella di Paola Turci, Francesca. Sapete che lavoro fa? Inoltre la somiglianza tra le due donne è davvero incredibile.

Questa sera di martedì 6 aprile assisteremo ad un nuovo scherzo organizzato da Le Iene. La vittima questa volta è Paola Turci, la famosa cantautrice italiana: la donna crederà che sua nipote, per avvicinarsi al mondo dello spettacolo, abbia assecondato consigli di un produttore discografico. La giovane avrebbe utilizzato il cognome Turci per una serie di iniziative al limite della legalità! Questa sera vedremo una Paola Turci davvero sconvolta a causa, anche, della complicità di Margherita, la sua nipotina. Ma siamo qui per svelarvi appunto qualche curiosità sulla famiglia di Paola Turci: avete mai visto sua sorella? E’ una bellissima donna e la somiglianza è davvero clamorosa.

Paola Turci, chi è la sorella Francesca: la somiglianza tra loro è davvero incredibile

Paola Turci è la protagonista de Le Iene questa sera di martedì 6 aprile: la famosa cantautrice sarà vittima di uno scherzo organizzato dallo show con la complicità di Margherita, la sua nipotina. La giovane ragazza è la figlia di Francesca Turci, la sorella della cantante. Le bellissime sorelle Turci si somigliano davvero tantissimo: nell’ultimo mese è stata proprio la cantante a mostrarsi al fianco di sua sorella.

Cosa fa nella vita Francesca? Attraverso il suo canale Linkedin scopriamo che è la Responsabile delle Relazioni Istituzionali per la Fondazione Francesca Rava: quest’ultima aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Dal canale Facebook della Turci non siamo riusciti a scoprire se si tratta della sorella maggiore o minore: sappiamo però che Francesca ha due figlie. Tra Francesca e Paola c’è un amore grande: proprio in una foto di gruppo è arrivata una dedica per la cantante. “Sei la musica della nostra vita, amata, vissuta, trasmessa. Auguri infiniti Sorel della mia vita” sono le bellissime parole che si leggono.