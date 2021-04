Maurizio Costanzo Show, ospiti della puntata di mercoledì 7 aprile: c’è anche l’amatissima conduttrice, tutte le anticipazioni.

Tutto pronto per la terza puntata del talk show più amato della storia della tv. Il Maurizio Costanzo Show torna in onda questa sera, mercoledì 7 aprile, come sempre in seconda serata, subito dopo l’ultima puntata della fiction Svegliati amore mio. E, anche questa sera, Maurizio Costanzo accoglierà tantissimi ospiti illustri, con i quali affronterà varie tematiche, che spaziano dall’attualità all’intrattenimento. Curiosi di scoprire chi sono chi ospiti della terza puntata del Maurizio Costanzo Show? Siete nel posto giusto.

Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti di mercoledì 7 aprile

Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento con il Maurizio Costanzo show, a partire dalle ore 23 e 30 circa, su Canale 5. Tantissimi gli ospiti in studio, a partire da Tommaso Zorzi, diventato ormai una presenza fissa del talk del mercoledì sera. Il vincitore del GF Vip 5 e opinionista dell’Isola dei famosi delizierà il pubblico con un nuovo capitolo della sua “Rassegna stampa stramba”. E tra gli altri ospiti della serata ci saranno Claudio Amendola, Pupo, Rita Dalla Chiesa, Ciro Ferrara e la regina di Domenica In, Mara Venier. Che ha scattato un selfie con Tommaso Zorzi proprio il giorno della registrazione. Date un’occhiata:

“Una puntata bellissima, abbiamo parlato dei nonni…”, anticipano Tommaso e la Zia Mara nelle stories di Instagram condivise ieri dal giovane influencer. Insomma, quella in onda stasera sarà davvero una puntata da non perdere. Appuntamento a questa sera, su Canale 5, in seconda serata.

Al via Il Punto Z su Mediaset Play

Anche Maurizio Costanzo sarà ospite di Tommaso Zorzi! Proprio così, a partire da questa sera, mercoledì 7 aprile, su Mediaset Play andrà in onda il Punto Z, il primo programma condotto dall’influencer. Si tratta di un mix tra talk show e late show, durante il quale il conduttore interagirà con ospiti, tra domande di fuoco e commenti irriverenti. Costanzo interverrà in puntata attraverso un collegamento video, ma in studio ci sarà anche un’altra ospite: si tratta di Giulia Salemi, reduce, come Tommaso, dall’esperienza al GF Vip. Si parlerà di Isola dei famosi, essendo Fariba, mamma di Giulia, una delle concorrenti, ma anche di tanto altro! Appuntamento su Mediaset Play alle ore 20 e 45. Tommaso Zorzi è super carico, e voi?