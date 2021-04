Alessia Cammarota torna sui social dopo il dolore affrontato: “Non è il momento di raccontare”, il messaggio dell’ex corteggiatrice.

L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne, dove Alessia Cammarota, in veste di corteggiatrice di Aldo Palmieri, ha affrontato un altalenante percorso. Alla fine di questo lungo viaggio, la scelta è avvenuta, ed è stata proprio lei. Un momento romantico, impossibile da dimenticare! La coppia ha incoronato il loro amore con la celebrazione del matrimonio, e l’arrivo di due splendidi figli. Qualche settimana fa, però, avevano annunciato, tramite i loro profili social, di essere in attesa del terzo figlio, un maschietto. Ma la gioia del momento è stata improvvisamente rotta. Attraverso delle storie, Alessia ha manifestato quanto accaduto, non specificando cosa esattamente sia successo, ma dalle sue parole, è stato fin da subito percepibile il dolore affrontato. Da pochissimo, ha deciso di parlare ai suoi follower: cos’ha detto.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Alessia Cammarota, dopo il dolore torna sui social: “Non è il momento di raccontare”

Soltanto poco tempo fa, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, avevano annunciato l’arrivo del terzo figlio, un maschietto, mostrando attraverso un video di famiglia, la gioia provata per la notizia. Come ormai è noto, purtroppo, la coppia ha vissuto un dolore profondo, e tanto difficile da poter spiegare con semplici parole. In una storia instagram, non specificando nei dettagli, Alessia ha fatto intendere di aver perso il suo bambino. Parole che , nonostante siano state accolte dal silenzio, hanno anche manifestato pienamente la sofferenza provata. Come abbiamo anticipato, Alessia, da pochissimo, è tornata sui social, e attraverso delle storie, ha voluto parlare con i suoi follower: “Ciao, nella mia testa questo discorso l’ho fatto tante volte, non trovavo le parole giuste… dopo un po’ di tempo di silenzio sono qua, per dirvi che sto ‘bene’.. si torna, so, che non sono la prima, o l’ultima. Mi sono arrivati molti messaggi d’amore, e quindi voglio dirvi grazie. Perdonatemi, ma per ora non è il momento di raccontare. Vi prego, basta, c’è questa piccola ferita che sta tentando di rimarginarsi…”.

Alessia ha così voluto parlare ai suoi tantissimi follower, per esprimere anche un ringraziamento a tutte quelle persone che hanno avuto un messaggio d’amore per lei, in questo doloroso momento.