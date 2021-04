Ad Aldo Grasso non fa ridere LOL Chi ride è fuori: uno dei protagonisti dello show, Frank Matano, ha replicato alle critiche del critico e giornalista.

Lol Chi Ride è Fuori è il comedy show targato Amazon Prime Original condotto da Fedez e Mara Maionchi. Dieci comici concorrenti fanno il loro ingresso in ‘teatro’: in una grande stanza si svolge il gioco che vede i comici concorrenti sfidarsi per sei ore nel tentativo di rimanere impassibili e far ridere i loro avversari. Chi resisterà fino alla fine vincerà 100 mila euro da devolvere in beneficenza! Il gioco è davvero duro: i telespettatori da casa hanno adorato i siparietti e le battute dei concorrenti del reality. Lol Chi ride è fuori ha conquistato milioni di italiani, ma non proprio tutti: Aldo Grasso, critico televisivo e giornalista italiano, ha scritto una recensione ‘negativa’ sul comedy show. Alcuni dei protagonisti di questa prima stagione del programma non sono rimasti in silenzio: sui social hanno replicato alle ‘critiche’. Ecco cosa succede sul web.

Lol Chi Ride è Fuori, “Cambierei il regolamento”: la replica alle critiche di Frank Matano

Al giornalista Aldo Grasso Lol Chi Ride è Fuori non fa ridere. Il critico televisivo, giornalista e professore universitario italiano ha lasciato la sua recensione sul comedy show targato Amazon Prime sul Corriere della Sera. A quanto pare le sue parole non sono affatto sfuggite al cast del reality. Secondo Grasso, lo show è ‘Osannato a furor di popolo, sembra piuttosto molto puerile’. Il critico ha confessato di non aver mai riso durante la visione del comedy show: “Non ho riso perchè l’unico comico che mi pareva interessante, Luca Ravenna, è uscito quasi subito” si legge tra le pagine de Il Corriere.

Le critiche hanno acceso letteralmente il web, ma non solo. Le parole di Aldo Grasso sono arrivate, ovviamente, sino ai protagonisti di questa prima stagione dello show. In particolare, Fedez e Frank Matano non hanno resistito dal rispondere alle ‘critiche’. Il comico napoletano, giudice di Italia’s Got Talent, con un tweet ha lanciato una stoccata ad Aldo Grasso. “Cambierei il regolamento della prossima edizione di LOL Italia. Chi fa ridere Aldo Grasso vince” si legge sul profilo social di Frank.

Cambierei il regolamento della prossima edizione di #LOLitalia. Chi fa ridere Aldo Grasso vince. — Frank Matano (@frankmatano) April 7, 2021

Anche Fedez ha replicato alla recensione su LOL del critico e giornalista sui suoi canali social. “Il Twitter che legge la recensione di Aldo Grasso su LOL” è la scritta di Fedez su Twitter accompagnata da un video preso dal reality.