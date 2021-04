Uomini e Donne, Bohdan è il nuovo corteggiatore di Samantha: sapete che lavoro fa? Tutte le curiosità sul protagonista del trono Classico.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv. Dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e 45, quello con la trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento imperdibile. E anche quest’anno, come per la scorsa stagione, c’è il nuovo format, che prevede l’unione di trono classico e trono over in un’unica super puntata. E tra i protagonisti del trono Classico c’è anche lei, Samantha Curcio, alle prese con le conoscenze con i suoi corteggiatori. Tra tutti, quello che l’ha colpita maggiormente è Alessio, ma l’arrivo di nuovi corteggiatori potrebbe mescolare le carte in tavola. Tra le new entry c’è anche Bohdan, che si è presentato nella scorsa puntata. Curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui? Non è la prima volta che lo vediamo in tv!

Uomini e Donne, Bohdan è il nuovo corteggiatore di Samantha: ecco dove lo abbiamo già visto

Bohdan Beyba è uno dei nuovi corteggiatori di Uomini e Donne. Il ragazzo è sceso per corteggiare la tronista Samantha, ma non è la prima volta che lo vediamo in tv. I telespettatori più attenti lo ricorderanno nei panni di tentatore in una scorsa edizione di Temptation Island, quella in cui c’era Antonella Elia con Pietro Delle Piane. Dopo l’esperienza da ‘single’, Bohdan torna in tv per cercare l’amore. Ma sapete cosa fa nella vita il nuovo arrivato? Nato e cresciuto in Ucraina, Bohdan è un geometra, ma anche un lottatore di MMA, la sua grande passione.

Stando alle anticipazioni, il nuovo arrivato ha le idee molto chiare e sembra essere davvero determinato a conquistare Samantha: sono già nati scontri con Alessio. Riuscirà Bohdan a conquistare il cuore della tronista? Non ci resta che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne. Ne vedremo delle belle!