L’Isola dei Famosi, quattro nuovi naufraghi in arrivo: chi sono e quando entreranno in gioco nel reality di Canale 5.

La quindicesima edizione de L’Isola dei famosi è entrata ormai nel vivo. Tra prove sempre più difficili e nomination infuocate, il clima in Honduras è sempre più acceso. E a mescolare le carte in tavola nel reality ci pensano i nuovi arrivi. Dopo l’ingresso della modella Beatrice Marchetti e della campionessa Isolde Kostner, ben quattro nuovi concorrenti sono pronti ad approdare sull’isola più famosa della tv. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ecco i nomi anticipati da TV Blog.

L’Isola dei Famosi, quattro nuovi naufraghi in arrivo: ecco i loro nomi

All’Isola dei famosi le sorprese non finiscono mai! Dopo l’entrata in gioco di due nuove naufraghe nel corso dell’ultima puntata, altri quattro concorrenti sono in procinto di sbarcare in Honduras. Ad anticipare i loro nomi è Tv Blog. Ci sarà Manuela Ferrara, ex meteorina del TG 4, modella e showgirl: secondo una voce di gossip, come riporta Tv Blog, in passato ha avuto un flirt con Cristiano Ronaldo, prima della storia con Georgina Rodriguez. La seconda naufraga è Rosaria Cannavò, valletta e ballerina di vari show televisivi: l’abbiamo vista anche in Paperissima, Sarabanda e nel reality Un due tre stalla. Gli altri due naufraghi in arrivo sono il modello e attore Ludovico Vacchelli e l’attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia: spesso in tv come opinionista, è stata tra i protagonisti della famosa soap Centro Vetrine.

Insomma quattro nuovi personaggi super interessanti, pronti a creare dinamiche sull’isola. Quando faranno il loro ingresso nel reality? Al momento non è reso noto, ma qualcuno potrebbe arrivare già nella prossima puntata, in onda lunedì 12 aprile ( giovedì 8 aprile non andrà in onda) Come li accoglieranno in naufraghi già in Hoduras? La fame si fa sentire e molti dei concorrenti sono già stremati. Non ci resta che attendere le prossime puntate. Stay tuned!