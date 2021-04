Amici 20, il concorrente non trattiene le lacrime: “Ma che mi ha fatto”, cosa è successo nel talent show di Canale 5.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. Domani sera, sabato 10 aprile, andrà in onda la quarta puntata del serale del talent show: nuove sfide avvincenti ma, soprattutto, nuove eliminazioni. Le eliminazioni della scorsa puntata non sono passate di certo inosservate: da un lato il pubblico si è ribellato per l’uscita di Tommaso, dall’altro Deddy ha il cuore a pezzi per l’uscita della sua Rosa. Quest’ultima è stata battuta proprio da lui nel ballottaggio finale. E, nella puntata del daytime di oggi, è andato in onda uno sfogo molto forte del cantante che, confidandosi con l’amico e collega Aka7Even ha confessato le sue sensazioni, non trattenendo le lacrime.

Amici 20, il concorrente non trattiene le lacrime: “Ma che mi ha fatto”, Deddy sente la mancanza di Rosa

Non sono giorni facili, questi, per Deddy. Il cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano nel corso dell’ultima puntata del serale è riuscito a salvarsi, ma ha eliminato la sua fidanzata Rosa di Grazia. Una sfida molto sofferta per entrambi, che non hanno trattenuto le lacrime durante le esibizione. Lacrime che anche oggi hanno accompagnato Deddy, soprattutto quando ha trovato la felpa della ballerina, con addosso ancora il suo profumo: “Ma che c*** mi ha fatto, guarda come mi sono innamorato” Consolato dall’amico Aka, il cantante ha rivelato il motivo del suo malessere: “Non so come sono arrivato a stare in questa situazione. Non sto mollando, ma ci sono dei momenti in cui vado giù. Ma non mollo, lo faccio anche per lei”. Aka7Even cerca di spronare l’amico ad essere forte e felice per il fatto che oltre ad essere nel programma a fare ciò che più gli piace, ha trovato anche l’amore: “Lei non vorrebbe vederti così”.

Che dire, Deddy è davvero perdutamente innamorato della sua Rosa! Che, qualche giorno fa, ha dedicato un dolcissimo post su Instagram al cantante, che sta aspettando fuori al termine del programma. Un amore vero e puro, quello nato tra i due allievi di Amici 20. E voi, cosa ne pensate di questa coppia?