Tommaso Stanzani, incredibile novità dopo Amici: “Ci provo”, l’annuncio è arrivato attraverso il suo profilo Instagram.

È stato uno degli allievi più amati della ventesima edizione di Amici. Anche se la sua permanenza nel programma non è durata quanto il pubblico si augurava. Parliamo di Tommaso Stanzani, il giovane ballerino eliminato proprio nel corso della puntata in onda sabato 3 aprile. Un’eliminazione molto discussa, quella dell’allievo di Alessandra Celentano: sui social è scoppiata una vera e propria polemica. Purtroppo, però, è andata così, e domani potremo ascoltare il parere di Tommaso a Verissimo: il ballerino sarà uno degli ospiti del talk show di Silvia Toffanin. Ma è anche attraverso i social che Tommaso si tiene in contatto con i numerosissimi fan che lo hanno sostenuto durante il percorso in tv. Instagram in primis, ma nelle ultime ore il ballerino ha fatto una sorpresa ai suoi sostenitori…Scopriamo di cosa si tratta!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Tommaso Stanzani, splendida novità dopo Amici: l’annuncio su Instagram

Fan di Tommaso Stanzani, tenetevi forte! Da qualche ora l’ex allievo di Amici 20 è sbarcato su Twitter! Proprio così, e ad annunciarlo è stato proprio lui, attraverso le sue stories di Instagram. Come si legge nel suo profilo, l’iscrizione a Twitter risale ad agosto dello scorso anno, ma probabilmente Tommaso non ha mai utilizzato il social, del quale non è molto pratico. Lo si evince anche dal primo tweet pubblicato: “Raga io ci provo”. E nella storia postata su Instagram, una dolce dedica per i fan:

“L’ho fatto solo per voi”, scrive il ballerino, sottolineando il rapporto speciale che si è creato con i suoi fan. Fan che domani, sabato 10 aprile, saranno sintonizzati su Canale 5 a partire dalle ore 15 e 30. Quella di Tommaso sarà un’intervista imperdibile! Domani sera, invece, tornerà il serale di Amici, con nuove sfide agguerritissime e nuove eliminazioni: se non temete spoiler, cliccate qui per scoprire cosa accadrà nella prossima puntata del talent show targato Maria De Filippi. E voi, per chi fate il tifo?