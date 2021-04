Protagonista di numerosi gossip, Emanuela Tittocchia è la nuova naufraga de L’iSola dei Famosi 2021: vi parliamo di lei, della sua carriera e della sua vita privata!

E’ una delle new entry de L’Isola dei Famosi 2021. I naufraghi del reality daranno il benvenuto a nuovi concorrenti: tra questi c’è Emanuela Tittocchia! L’attrice, opinionista e conduttrice televisiva ha accettato di prender parte al programma in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi: classe ’70, è nata a Torino ed ha già partecipato ad un reality show, La Talpa! Emanuela ha inoltre recitato in soap opera famosissime in Italia, come Cento Vetrine e Un posto al sole. E’ stata la conduttrice di noti programmi televisivi come O scià, con Claudio Baglioni, e di eventi famosi. Ospite fissa di Mattino 5, spesso l’abbiamo vista ospite di Tiki Taka, di Buona Domenica, Pomeriggio 5, Domenica 5. Emanuela Tittocchia è un volto televisivo davvero affermato ed è pronta a vivere una nuova avventura nel reality condotto da Ilary Blasi. Vi parliamo nel dettaglio della sua carriera ed anche della sua vita privata!

Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia: carriera, le travagliate storie d’amore e Instagram

Emanuela Tittocchia è una delle nuove concorrenti de L’Isola dei Famosi: prossimamente raggiungerà i naufraghi e comincerà una nuova avventura. Il noto volto televisivo ha già partecipato ad un reality: ricordate quale? La Talpa! Emanuela è stata spesso al centro del gossip italiano perchè proprio in quel programma a cui partecipò nella terza edizione, lasciò, in diretta, il suo compagno di allora. A far scoppiare la coppia sarebbe stata una foto che ritraeva l’uomo con un’altra donna. Quella vicenda sentimentale venne raccontata in seguito in trasmissioni come Mattino 5 e Pomeriggio 5: in quell’occasione Emanuela ricevette numerose lettere da spettatrici. Visto il successo, nacque così la rubrica Lettere sull’amore curata e condotta proprio dalla Tittocchia a Mattino 5: andò in onda per tre anni! Ma chi è l’uomo che lasciò in diretta? Parliamo dell’attore ed ex gieffino Fabio Testi! Successivamente, la donna ha avuto una storia con Thyago Alves, modello ed attore brasiliano, e con Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello.

Un’altra storia sentimentale vissuta dalla Tittocchia, molto chiacchierata in tv, è stata quella insieme all’ex tronista, Mariano Catanzaro. La loro storia sarebbe stata interrotta a causa di un tradimento dell’ex volto di Uomini e Donne.

Al momento non si hanno informazioni sulla vita privata della donna: non sappiamo dunque se è single o se ha un compagno. Una volta arrivata sull’Isola conosceremo questi dettagli?

Carriera

La Tittocchia è un volto televisivo noto ed è anche un’attrice piuttosto affermata. Ha una laurea in Architettura ottenuta al Policlinico di Torino ma sin da piccola iniziò ad appassionarsi alla recitazione. Ha frequentato infatti la scuola di Recitazione del Teatro Nuovo di Torino. Dopo aver recitato con una compagnia teatrale è entrata nel cast fisso della soap opera, Centro Vetrine: ha interpretato per quattordici anni il personaggio di Carmen Rigoni, l’impiegata dell’agenzia di viaggi del Centro Commerciale. Nel 2008 ha interpretato anche il ruolo di Ombretta Maltesi in Un posto al sole. L’anno dopo divenne coprotagonista di ‘Non smettere di sognare’, film con la regia di Roberto Burchielli. Una donna dalle mille qualità Emanuela Tittocchia che su Instagram si descrive proprio così: “Attrice & presentatrice, scrittrice & cantante, teatro & TV & cinema, Architetto a tempo perso“.

Instagram

Emanuela sul suo canale Instagram condivide tantissimi scatti con i suoi 112 mila follower. La donna proprio pochi giorni fa ha deciso di mostrarsi in tutto il suo splendore: “Ogni tanto oso anche io” ha scritto come didascalia a questa foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Tittocchia (@emanuela_tittocchia)

La Tittocchia è pronta a vivere una nuova avventura?