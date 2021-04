È morto il Principe Filippo all’età di 99 anni, gravissimo lutto in Gran Bretagna: la tragica notizia è appena arrivata, cos’è successo.

La notizia è appena arrivata. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Pochissimi istanti fa, Buckingam Palace ha annunciato la scomparsa del Principe Filippo. Soltanto qualche settimana fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, il sovrano era stato ricoverato per un delicatissimo intervento chirurgico. Ma, dopo la convalescenza opportuna, era ritornato a casa dai suoi cari. Qualche istante fa, invece, la notizia della sua morte.