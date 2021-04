La moglie di Luca Barbarossa è Ingrid Salvat, una bellissima donna: i due stanno insieme da oltre 20 anni, sapete come si sono conosciuti?

Il famoso cantautore è ospite di Silvia Toffanin, nel programma Verissimo, sabato 10 aprile 2021. Luca Barbarossa, classe 1961, ha partecipato al Festival di Sanremo a soli 20 anni: con la sua ‘Roma spogliata’ si classificò al quarto posto. Era il 1981. Nel 1992 arrivò la vittoria sul Palco dell’Ariston: trionfò con ‘Portami a ballare’, brano dedicato a sua madre. Ha partecipato negli anni successivi a Sanremo: la sua ultima esibizione sul palco più famoso d’Italia è stata nel 2018 con ‘Passame er sale’. Luca Barbarossa è anche un conduttore radiofonico: su Rai Radio 2 ha condotto ‘Radio 2 Social Club’ affiancato da nomi famosi italiani come Virginia Raffaele, Paola Minaccioni, Lucia Ocone e Andrea Perroni. Conduttore di radio e di tv, è sposato da tantissimi anni con Ingrid: vi parliamo proprio di lei!

Luca Barbarossa, chi è la moglie Ingrid: sapete come si sono conosciuti?

L’ha conosciuta oltre 20 anni fa e da lei non si è mai più staccato. Luca Barbarossa nel 1999 ha sposato Ingrid Salvat e dalla loro unione sono nati Margot, Valerio e Flavio. Si sono incontrati per la prima volta a Parigi: lei era amministratrice di una catena di negozi di Dolce e Gabbana, si legge, nella capitale francese. Erano ad una festa di amici in comune e tra una chiacchiera ed un altra si sono innamorati!

La donna ha i profili social privati: non abbiamo dunque molte informazioni su lei. Sappiamo però che è una bellissima donna: il cantautore e conduttore ha pubblicato diverso tempo fa uno scatto insieme a lei. “In questi giorni parlo spesso della storia d’amore raccontata da “Passame er sale”. Eccola qui :)” è la didascalia di questa foto di coppia:

