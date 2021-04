Chiara Ferragni è stata nominata membro di un importante gruppo: l’annuncio, appena arrivato, fa esultare gli investitori.

Grandissima notizia per coloro che giocano in Borsa e stavolta c’entra l’amatissima Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale cremonese che con il suo talento ha conquistato il mondo intero, è protagonista di un annuncio gradito a tantissimi investitori. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è accaduto in queste ore. La moglie di Fedez, mamma di Leone e Vittoria, è appena stata nominata membro del cda del gruppo Tod’s. Lo annuncia una nota in cui vengono spiegate le ragioni di una tale scelta. Si fa riferimento infatti alla grande rilevanza dell’impegno sociale, della solidarietà e “della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni”. Entusiasta Diego della Valle che esprime tutta la sua gioia per l’ingresso di Chiara Ferragni nel consiglio di amministrazione del gruppo Tod’s.

Chiara Ferragni, il titolo Tod’s alle stelle dopo il suo ingresso

“Insieme cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo”, annuncia della Valle. Lusingata della fiducia concessale, la celebre influencer ha ringraziato l’imprenditore. “Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo”, ha dichiarato Chiara Ferragni. Una notizia del genere ha immediatamente avuto ripercussioni in Borsa. Le azioni di Tod’s sono decisamente in rialzo a Piazza Affari, posizionate al momento intorno al +5,92% a 30,42 euro per ognuna. Per l’imprenditrice di Blonde Salad non si tratta della prima collaborazione con il gruppo in questione. “La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa”, ha commentato Diego della Valle.

Progetti solidali con una particolare attenzione al mondo giovanile, questa la nuova missione di Tod’s che certamente non avrebbe potuto fare scelta migliore di Chiara.