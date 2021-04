Enrica Bonaccorti è una famosissima conduttrice televisiva, ma avete mai visto sua figlia Verdiana? Spunta la foto social: che somiglianza.

Sapevamo che la puntata di quest’oggi, Sabato 10 Aprile, di Verissimo sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, sembrerebbe essere proprio così. A partire dalle ore 15:30, infatti, la bellissima Silvia Toffanin farà compagnia il suo amato pubblico italiano insieme a degli ospiti davvero impressionanti. Tra questi, come raccontato anche in un nostro recentissimo, c’è anche la bellissima e famosissima Enrica Bonaccorti. La colonna portante di tantissimi programmi televisivi, infatti, ritornerà sul piccolo schermo di Canale 5 proprio per raccontarsi come mai prima d’ora. In attesa, però, di scoprire le sue parole, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Sul web, ad esempio, si dice che la Bonaccorti sia stata sposata, ma ha una figlia? Assolutamente si! E, proprio sul suo canale Instagram ufficiale, è spuntato una foto in sua compagnia. Siete curiosi di vederla anche voi? Vi accontentiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, c’è un dettaglio davvero ‘impressionante’.

Enrica Bonaccorti, avete visto sua figlia? Spunta un dettaglio ‘impressionante’

Cosa sappiamo di Enrica Bonaccorti? In attesa di poter scoprire cosa racconterà alla padrona di casa di Verissimo nel corso della puntata di Sabato 10 Aprile, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Ed, in particolare modo, sulla sua vita privata? Vi accontentiamo immediatamente. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, nel suo passato, la conduttrice televisiva e radiofonica conti un matrimonio. E che, addirittura, da questo sia nata una figlia. Convolata a nozze con Daniele Pettinari, la Bonaccorti, esattamente nel 1973, ha messo al mondo la sua unica figlia: Verdiana. Voi l’avete mai vista? Spulciando con attenzione il profilo Instagram della bella Enrica, siamo riusciti a rintracciare una foto in sua compagnia. Volete vederla anche voi? Ve la mostriamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, spunta un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Scopriamolo!

Sono davvero splendide, mamme e figlia: c’è da ammetterlo. Avete notato anche voi quel dettaglio? Quale? La risposta è piuttosto semplice: le due donne sono identiche. Ed, in particolare modo, il colore degli occhi è più che uguale. Complimenti!