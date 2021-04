L’Isola dei Famosi, clamoroso ritorno nello studio del reality di Canale 5: accadrà questa sera in diretta.

Mancano pochissime ore all’inizio di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, in onda stasera, lunedì 12 aprile 2021. Dopo lo stop dello scorso giovedì, il reality di Canale 5 è pronto a tornare in onda con tantissime sorprese e colpi di scena. Sarà una puntata imperdibile, durante la quale scopriremo il verdetto del televoto e quindi chi sarà il prossimo eliminato: uno tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci dovrà lasciare per sempre l’isola, ma, come noi sappiamo, avrà la possibilità di restare a Playa Esperenza. Nuove prove super difficili per determinare chi sarà il nuovo leader della settimana e nuove nomination infuocate, ma, questa sera, ci sarà anche un attesissimo ritorno. Sapete chi ci sarà in studio nella puntata di stasera? Ve lo sveliamo subito!

L’Isola dei Famosi, clamoroso ritorno: ecco chi sarà in studio questa sera

Pronti a seguire una nuova puntata de L’Isola dei famosi? Il clima in Honduras è sempre più rovente: le discussioni sono all’ordine del giorno sull’isola più famosa della tv. Ma qualcosa ci dice che il clima sarà piuttosto acceso anche in studio, questa sera! Sapete chi ci sarà? Proprio lui, Akash Kumar, primo eliminato di questa edizione del reality. Il concorrente ha avuto più di un battibecco con Tommaso Zorzi, opinionista del reality, durante il suo breve ma turbolento percorso nel programma: cosa avverrà durante il confronto di questa sera? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo: qualcosa ci dice che ne vedremo delle belle.

A confermare la presenza del modello in studio è stato proprio Zorzi, in una story pubblicata su Instagram poco fa. Insomma, ci aspetta una puntata davvero imperdibile. Accanto a Tommaso come sempre le colleghe opinioniste Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Noi non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità dell’Isola, e voi? Appuntamento questa sera a partire dalle ore 21 e 40 su Canale 5!