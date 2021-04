Tommaso Zorzi ha lanciato un indizio: al fianco di Paolo Bonolis ha svelato che presto sarà il suo turno! Non sarà concorrente di Avanti un altro: ecco cosa bolle in pentola!

Tommaso Zorzi è ormai il protagonista della televisione italiana. Il giovane influencer si è fatto conoscere a fondo nella Casa più spiata dagli italiani, conquistando tutti. Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello VIP e da lì è scoppiato il suo successo in tv! Attualmente è l’opinionista de L’Isola dei Famosi insieme ad Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, lo vediamo inoltre ospite nel salotto di Maurizio Costanzo e conduce un programma su Mediaset Play, ‘Il punto Z‘. Forse sta per spuntare fuori una novità che farà impazzire di gioia i telespettatori di Canale 5 ed i fan del giovane influencer. Tommaso ha lanciato uno spoiler? Guardiamo insieme questo indizio spuntato fuori nelle sue IG story.

Tommaso Zorzi, l’indizio parla chiaro: “Toccherà a me”, cosa bolle in pentola

Tommaso Zorzi nelle ultime ore ha lanciato un piccolo spoiler? La risposta sembra esser proprio di sì! Ieri sera, domenica 11 aprile, è andata in onda la puntata di Avanti un altro! Pure di sera che ha visto come concorrenti gli ex del GF VIP 5. A mancare proprio lui, Tommaso Zorzi, il quale però ha voluto chiarire una cosa…Nelle sue Instagram stories ha pubblicato una foto con Paolo Bonolis ed ha scritto: “A breve toccherà anche a me ma non risponderò a nessuna domanda”. Sembra un indizio piuttosto chiaro quello lanciato dall’influencer: presto sarà nello show di Paolo Bonolis, non in qualità di concorrente?

I dubbi sono troppi: se l’indizio sembra parlare piuttosto chiaro, c’è un grande punto interrogativo su cosa potrebbe realmente fare nello show Tommaso. Lo scopriremo prossimamente!