Amici 20, colpo di scena: la comunicazione di Lorella Cuccarini ha sorpreso tutti, cosa ha chiesto.

Nella puntata di ieri, di Amici di Maria De Filippi, del daytime, è arrivato un guanto di sfida per Martina, da parte della maestra di danza Alessandra Celentano. Si tratta esattamente del terzo, ricevuto dall’allieva nel corso del Serale. “Lancio un guanto di sfida sul charleston, con una coreografia che racchiude più stili diversi… che valorizza ci sa ballare”, questo quanto riportato dalla Celentano. Ma la ballerina di Lorella, ha avuto subito dopo, un momento di sconforto, e la sua insegnante le ha parlato in collegamento. Ma nel daytime andato in onda poco fa, la Cuccarini ha chiamato i suoi allievi, ovvero, Martina ed Alessandro, per fare un’importante comunicazione.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Amici 20, comunicazione importante di Lorella Cuccarini: è accaduto poco fa

Come abbiamo anticipato, nel daytime di ieri, lunedì 12 aprile, abbiamo visto la ballerina Martina in lacrime, dopo aver ricevuto un terzo guanto di sfida dalla maestra di danza classica Alessandra Celentano. Un guanto che la vede in sfida con Serena, su una coreografia che contiene diversi stili. Ma colpo di scena, nel daytime andato in onda poco fa, Lorella Cuccarini ha chiamato sia la ballerina sia Alessandro, per dare una comunicazione importante. A quanto pare, l’insegnante ha mandato una lettera alla Celentano, chiedendo di poter fare una sorta di sostituzione. Infatti, al posto di Martina, ha chiesto di poter fare esibire Alessandro, su tale guanto di sfida.

Una scelta presa, dato che, come affermato da Lorella, anche il ballerino ha le potenzialità per portare avanti tale sfida: “Penso che all’interno della scuola ci sia un’altra persona che ha le caratteristiche per affrontare questo guanto“, (com’è Qui possibile vedere). Cosa accadrà? La maestra di danza classica accetterà la lettera di Lorella Cuccarini, o rifiuterà un tale cambiamento?